Las historias de superación detrás de "El Canelo" y Daniel Jacobs

DANIELA MUÑOZ 03/05/2019 07:34 p.m.

Este 4 de mayo el mundo del boxeo se paralizará con la pelea entre Saúl "El Canelo" Álvarez y Daniel Jacobs. El pugilista mexicano del momento enfrentará al famoso "Hombre Milagro", quien tiene una historia de superación digna de aplaudirse.

Todos los apodos cuentan con una historia detrás, algo que define a las personas y que las marca para siempre. Algunas historias son más profundas que otras, pero la del estadounidense lo hace un doble campeón.

También te puede interesar: Así le mentó la madre "El Canelo" a Jacobs

Este sábado, Daniel Jacobs y "Canelo" buscarán unificar los títulos medianos de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB), cuando se enfrenten en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

El pugilista estadounidense es poseedor del cetro de la FIB, el cual consiguió en octubre del 2018. De 2014 a 2017 sostuvo el cinturón AMB de las 160 libras, campeonato que perdió ante el kazajo Gennady Golovkin. Sin embargo, de todos sus triunfos, Daniel Jacobs puede presumir del triunfo más importante: sobrevivir a la lucha contra el cáncer.

Con 32 años de edad, el mundo boxístico considera a Daniel Jacobs, un doble campeón por lo que es apodado el "Hombre Milagro". No sólo logró su sueño de ser campeón, además libró un cáncer de huesos hace siete años que han hecho aún más glorioso su andar en el pugilismo para que su historia sirva de inspiración para muchos.

"El Hombre Milagro" es el apodo con el que se nombró al atleta oriundo de Nueva York, Estados Unidos luego de que en mayo de 2011 le diagnosticaron osteosarcoma, un tipo de cáncer óseo, el cual le dejaría como complicaciones una posible parálisis y lo condenaría a no poder levantarse de una silla de ruedas.

De acuerdo a Milenio, parálisis parcial y la imposibilidad de caminar fueron las consecuencias generadas por dicha enfermedad en Jacobs, quien quedó fuera de los cuadriláteros por año y medio.

Tras un tratamiento de quimioterapia, al estadounidense le lograron extirpar un tumor del tamaño de una nuez. Su regreso al pugilismo se dio en octubre de 2012, cuando noqueó a Josh Luteran en el primer round.

Su historia con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Cuando el pugilista estadounidense visitaba a los militares de Irak, comenzó a sentir los síntomas de la enfermedad, sus piernas comenzaron a fallar y el cáncer empezó. De acuerdo a AS USA, Jacobs se encargaba de darles pláticas motivaciones a los soldados, quienes se encontraban acuartelados, pero tuvo que regresar a Estados Unidos en busca de un tratamiento que lo ayudara.

Desde ese entonces, Jacobs creó una gran conexión con los integrantes de las Fuerzas Armadas de USA, pues los militares estuvieron al tanto de la de salud del rival de Saúl "El Canelo" Álvarez.

Tras su recuperación que duró 19 meses, además de regresar a los cuadriláteros, también volvió a darles pláticas a los militares, quienes ahora le brindan su apoyo al pugilista.

¿Por qué Jacobs fue el elegido para enfrentar al mexicano? De acuerdo a ESPN, la ventaja del estadounidense respecto a otros posibles rivales es que es un peleador comercial, que está firmado con la plataforma digital DAZN y que estaba dispuesto a aceptar muchas cosas para obtener esa pelea este 4 de mayo.

Ahora Jacobs tiene la posibilidad de arrebatarle todos los títulos que ha ganado el boxeador mexicano.

Saúl "El Canelo" Álvarez

Para el boxeador mexicano mejor pagado del mundo no todo ha sido maravilloso. Uno de los pugilistas más importantes en la actualidad tuvo que forjar una personalidad cuando era pequeño al ser víctima del bullying.

Durante su niñez, Álvarez padeció del acoso de sus compañeros, el bullying que "El Canelo" sufrió en su niñez hoy es parte de la anécdota que cuenta como parte de esa motivación que utiliza hoy en día para todos sus combates y que lo ponen hoy en día como uno de los mejores deportistas del mundo.

De acuerdo con ciertos medios, el ser pelirrojo fue motivo de múltiples burlas cuando era niño.

"A los 10 años me tiraban carreta por el color de pelo, por las pecas. Yo, en ese entonces, me enojaba porque me hacían bullying", declaró "El Canelo" en su canal oficial de YouTube hace unos meses previo a su pelea con Gennady Golovkin.

"El Canelo" trabajo desde pequeño y ayudar a la economía de casa fue fundamental para forjar un carácter.

"Desde los 5 años trabajo con mi papá, entonces desde esa edad ya andaba vendiendo paletas con él, en los camiones, con el diablito, vendiendo las agus, he estado siempre trabajando", declaró al diario Estadio.

Con tan sólo 17 años se convirtió en padre. Cinco años después, a los 22, ya acumulaba 60 peleas y comenzaba a ser una promesa del boxeo mexicano. Ahora en pleno 2019 está cerca de hacer historia.

La pelea entre Canelo y Jacobs es una de las más esperadas: Daniel es el campeón de la Federación Internacional de Boxeo del peso mediano. Canelo lo es de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el ganador podrá unificar los títulos del peso medio.

dmv

LEA TAMBIEN La increíble bolsa del Canelo vs Jacobs, la mejor en la carrera del estadounidense Daniel Jacobs está frente a la mejor bolsa de su carrera, 15 veces más que en su última pelea