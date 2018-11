Las declaraciones por las que multaron a Maradona

REDACCIÓN 26/11/2018 07:37 p.m.

La Comisión Disciplinaria del futbol mexicano resolvió este lunes multar de manera económica al director técnico argentino de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, por las declaraciones que hizo al finalizar el partido de la jornada 15 del torneo Apertura 2018 de la Liga de Ascenso MX.

La historia de discriminación y homofobia que vivieron las futbolistas mexicanas que se van a casar

"Se impone al sr. Diego Armando Maradona, director técnico del club Dorados de Sinaloa del Ascenso MX, una sanción económica por infringir los artículos 8, 10, 11 y 28 del Código de Ética de la FMF", cita el comunicado publicado por la página oficial de la federación mexicana.

"Que me gane el árbitro no me gusta, que me ganen en la cancha. Me voy apenado, te entra el miedo de que te van a cobrar cualquier cosa, el juez tiró nuestro trabajo semanal por la borda", dijo el técnico de Dorados del silbante, Alan Vega.

A marcha forzada, así colocan el pasto del Estadio Azteca para los cuartos de final

Aquel juego fue precisamente contra su rival en la final del circuito de plata, el Atlético San Luis, a quien enfrentará el jueves en Culiacán, Sinaloa, a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México, para luego visitar al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras a las 19:30 horas, el domingo por la gran final.

Con información de Notimex

dmv

LEA TAMBIEN La fórmula que le funcionó a Cruz Azul para ser campeón en los 70 y ahora se repite Cruz Azul tiene a su favor una fórmula que se repite en este torneo y que en la década de los setenta le funcionó para ser campeón

LEA TAMBIEN Definen fechas y horarios de los Cuartos de Final del Apertura 2018 Te decimos cómo y cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Apertura 2018

LEA TAMBIEN ¡Doble knockout inédito! durante la pelea de Muay Thai Momentos después del impacto, se detuvo la pelea e inmediatamente entraron a auxiliar al árbitro, el peleador chino al mismo tiempo pidió disculpas.