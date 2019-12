Las confesiones de Fidel Kuri, dueño de Veracruz, sobre Bonilla y la Liga MX

Luego de que, a Fidel Kuri Grajales, dueño de Veracruz, le fuera negado el acceso a la Asamblea de dueños de la Liga MX, Kuri decidió asistir al programa Futbol Picante, para dar a conocer las amenazas que recibió de parte del presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla.

El dueño de los Tiburones Rojos aseguró en programa de ESPN que Bonilla le advirtió que no se metiera con directivos importantes del futbol mexicano.

"Todo es Kuri, no el Veracruz. Me la cumplieron, no te metas con los poderosos. ¿Qué hago, me quedo callado?", declaró.

Luego de ser cuestionado por David Faitelson sobre los adeudos a los jugadores que militan en Veracruz, y otros que portaron los colores del cuadro jarocho, Kuri señaló que no tiene ninguna cuenta pendiente".

"No tengo documentos, que me los mande la FMF. A mí la federación me debe dinero. Habría que hacer un fondo. Me tienen que pagar", señaló.

Sobre la asamblea de dueños a la que se le negó el acceso, Fidel Kuri dijo: "Hoy saludé a uno de los dueños. Me consideran persona ´non grata´ en la Liga y siempre he visto así. Hablé con Jesús Martínez (dueño de Grupo Pachuca) y me dijo ´Fidel recupera lo que puedas".

Bonilla intentó comprar al Veracruz

Fidel Kuri aseguró que Enrique Bonilla se sentó a negociar con él para adquirir a los Tiburones Rojos de Veracruz por uno o dos millones de dólares, misma que fue rechazada por el dueño del equipo jarocho.

El presidente de la Liga MX le ofreció una salida del futbol mexicano para acabar con los problemas que Kuri tenía en el equipo escualo.

"Mira, está bien, se te debe tanto dinero que pagaste de más. Menos esto, más esto... te damos dos millones de dólares o un millón de dólares por tu acción y órale", mencionó Fidel en Futbol Picante por la propuesta de Bonilla.

El propietario de los Tiburones rechazó la oferta al señalar que no se "robo" dicha franquicia.

"Le dije que no me la robé (la franquicia de Veracruz), la subimos, no vale un millón de dólares", aunque no quiso revelar el valor de la franquicia.

dmv