Las confesiones de Checo Pérez tras la fiesta de Mónaco

Tras el triunfo del fin semana en el Gran Premio de Mónaco, el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez fue exhibido en redes sociales donde se le puede ver en estado de ebriedad en un yate donde baja con dificultad las escaleras.

Ante las críticas el piloto de Red Bull decidió emitir un comunicado para dar la versión de los hechos.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta", se lee en el texto publicado en Instagram.

Las imágenes del festejo del Checo en un yate se hicieron virales, ya que se puede observar al piloto de 32 años tener problemas para salir de la parte superior de una embarcación y es auxiliado por tres personas, incluso en la imagen que circula en redes puede ver que lleva un zapato, mientras intenta descender por la escalinata del yate.

En el comunicado, el piloto tapatío también se refirió a los comentarios negativos que creen que el festejo tomó otro rumbo por problemas personales, afirmando que siempre ha tenido unión con su esposa.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto", añadió.

El fin de semana Checo se convirtió en el quinto latinoamericano en ganar una carrera de Fórmula 1 en el Principado.













