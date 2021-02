Las competencias y maratones más extremos del mundo

Muchos deportistas son apasionados de la adrenalina, de adquirir experiencias y vivencias que obtienen al practicar deportes extremos. Sin embargo, no todo el mundo está capacitado para practicar ciertos deportes, ya que en muchos casos se requiere una preparación especial y mucho nivel físico.

Algunas de las competencias más extremas y peligrosas en el mundo deportivo muchas veces ni si quiera tiene finalistas, y otras terminan de la peor manera, con la muerte de sus participantes.

En Acción LSR te presentamos los deportes y las competencias más extremas del mundo.

Barkley Marathon

Imaginas una carrera de alrededor de 100 millas (160 kilómetros) en medio de montañas y con una serie de obstáculos creados por la mente perversa y divertida de su creador, Gary Cantrell (Lazarus Lake). El año pasado no hubo finalistas, algo que no es nuevo en este maratón.

La cantidad de obstáculos, secretos y misterios que rodean la carrera, desde el momento de la inscripción hasta el último suspiro, pasando por innumerables detalles, la hacen especial.

Desde 1986, su edición inaugural, apenas 15 son los atletas que han terminado el recorrido compuesto por cinco vueltas a un circuito devastador, cada una de 12 horas como tiempo límite para seguir en la carrera. De hecho el único que ha logrado terminarlo tres veces es Jared Campbell (2012, 2014 y 2016).

En su edición 2018, la Barkley Marathon otra vez acabó con todos sus participantes. Fueron 40 los corredores que intentaron la hazaña, pero no consiguieron batir al laberinto tenebroso de Frozen Head.

Así, Lazarus Lake volvió a hacer sonar su cuerno y vio satisfecho como su trazado maligno destruyó a 40 atletas súper preparados, ultramaratonistas de renombre.

Los datos curiosos del maratón Barkley:

-Para inscribirte debes conseguir el correo del organizador. Ningún corredor que haya participado está autorizado a divulgarlo, porque podría significar su descalificación de por vida.

-El costo de inscripción varía de acuerdo a si eres de otro país o si ya corriste anteriormente la carrera. Va desde veinticinco centavos de dólar a patentes de autos de tu ciudad, pasando por pares de medias o una camisa.

-En el mail, tienes que explicar por qué mereces participar. El organizador, arbitrariamente, dará o no el ok. Te lo hará saber pocas semanas antes de la prueba, así que tienes que entrenar por si las dudas, aunque no sepas si la vas a correr.

-Se corre el primer sábado de abril, pero con horario indefinido. Ya que puede ser en la mañana o en la noche, no te avisan. Una hora antes, el organizador hace sonar un cuerno y eso significa que falta una hora para que de inicio.

-No hay arco de inicio ni de llegada, sólo una reja amarilla. La señal de partida es cuando el organizador se enciende un cigarrillo.

-No se permiten GPS ni elementos de navegación, a excepción de una brújula y mapas impresos. Las referencias sobre el recorrido son vagas: “Subes hasta el árbol de tronco ancho y doblas a la derecha”, por ejemplo.

-A lo largo del recorrido hay libros escondidos. A cada corredor le dan un número, que significa la página de cada libro que debe arrancar para demostrar que no acortó camino y dio la vuelta entera.

-A cada uno de los que abandona le tocan, a modo de sarcástico homenaje, la melodía de Taps.

El Maratón más frío del mundo

Aunque para muchos el frío es un impedimento para salir a correr, hay otros que disfrutan de temperaturas extremas. Este es el caso de la competencia que se realiza en la ciudad rusa de Oimyakon, en donde se corre la carrera más fría del mundo, pues los competidores tienen que soportar los 52 grados bajo cero.

Para la edición de este enero 2019, se inscribieron 16 atletas, quienes tuvieron que superar hielo, la distancia, pero sobre todo la baja temperatura. Uno de los obstáculos es que debido a la nevada se les congela el rostro a los competidores, ya que la nieve que se les impregna en las cejas, pestaña, barba, nariz y la frente, esto a pesar de que están cubiertos.

Este 2019, ninguno de los participantes pudo terminar la competencia que consta de 41 kilómetros, pero declararon ganador al atleta ruso Yegor Abramov, que recorrió 38 kilómetros y después se tuvo que detener por las condiciones extremas. La buena noticia es que impuso récord, pues detuvo el cronómetro en 3 horas con 53 minutos, por lo que su nombre quedará en la historia.

La regla principal del maratón es que únicamente pueden participar hombres nacidos en la población, pues es considerada una prueba de resistencia entre el sexo masculino. Todos los que quieran pueden participar, no hay un límite de edad, los únicos que no pueden inscribirse son los niños por obvias razones.

El Maratón de la Jungla

Es considerada como una de las carreras más peligrosas del mundo. Se celebra cada año en la Amazonia brasileña y, más allá de la distancia, lo que convierte esta carrera en un auténtico desafío es el entorno donde deben correr los atletas.

La Jungle Marathon se disputa en tres distancias: la más corta es la edición de 42,2 kilómetros, pero también se corre una distancia de 127 kilómetros repartidos en cuatro etapas. Su versión más larga engloba 254 kilómetros disputados en seis etapas.

Más allá de la distancia, el peligro está en la propia jungla: entornos con temperaturas de hasta 40ºC con un 99% de humedad, pasando por zonas donde la vegetación es tan frondosa que no deja pasar la luz del sol y cruzando ríos en los que habitan caimanes y pirañas. Eso, sin olvidar las serpientes y demás fauna de la jungla, incluyendo jaguares.

Es una carrera peligrosa y, además, supone que los participantes, limitados a 75 cada año, deben completarla en autosuficiencia.

Maratón submarino

¿Te imaginas un maratón bajo el agua? Existe, y es el maratón del Lago Ness en Escocia. Los peligros de esta competencia van desde desorientación, hipotermia hasta ahogamiento.

El tiempo record para completarlo es de 12 días. El maratoniano Lloyd Scott tardó casi dos semanas en hacer este irrepetible maratón del Lago Ness llevando un antiguo traje de buceo de 55 kg.

Hubo un momento en el que se cayó desde 8 metros y tuvo que ser rescatado por una cuerda de seguridad. Después, admitió que "la visibilidad a veces es nula, estás muy frío y solo. Es mucho más difícil hacerlo que en tierra."

Baja 1000

Esta carrera es una de las más exigentes y se corre en México. Se realiza desde 1692 a través de 1700 km en el desierto de la península de Baja California y se distingue por ser la carrera off road más larga del mundo, pues a diferencia del Rally Dakar, esta se corre en una sola etapa. En esta competencia corren autos todo terreno, motos y cuatrimotos. Esta carrera ha cobrado la vida de 25 pilotos en su historia.

Este épico evento de resistencia se ha convertido en una especie de mezcla entre Mad Max, el Rally Dakar y The Twilight Zone, atrayendo a cientos de pilotos-leyendas, a buscadores de emoción, estrellas de cine y aficionados en el norte de México para tomar parte en la prueba offroad más larga del mundo disputada en una sola etapa. Sí, las 24 Horas de Le Mans son duras, la Indy 500 y la Daytona 500 también, pero esos chicos y chicas no tienen que lidiar con el tráfico y ni con trampas durante el recorrido.

La isla de Man

La carrera de motociclismo en la Isla de Man TT (Gran Bretaña) supera con creces las expectativas como la carrera más peligrosa del mundo. Tan peligrosa es, que la FIA no la considera como una carrera oficial por el alto grado de peligro que hay, pues corren a una velocidad superior a 210 km/h en un recorrido de 61 km donde cruzan todo tipo de obstáculos, desde calles en mal estado, muros, bordillos, farolas, buzones y muchas otras cosas más que hacen que un error en el manejo se pague muy caro.

En esta carrera, más de 220 pilotos han murieron durante más de un siglo de existencia, sobre todo en su modalidad de superbike, donde superan los 30o km/h.

Rally Dakar

En el Rally Dakar no solo se gana, se sobrevive. El Rally Dakar es considerado por muchos la carrera más peligrosa, difícil y cruel del planeta por muchas razones. Es una brutal competencia que le añade un nuevo significado a la frase "Para terminar primero, primero tienes que terminar." No sólo nos referimos a que los vehículos logren finalizar, sino también a las personas. 28 competidores han fallecido desde su creación y docenas más han escapado, por poco, del mismo destino en busca de la gloria de Dakar.

La despiadada carrera solía arrancar en París y terminar 10,000 kilómetros después, en Dakar, la capital de Senegal, en el oeste de África. 182 competidores iniciaron el evento inaugural; 74 vehículos logran llegar a la línea de meta. Cyril Neveu fue el primer competidor, arriba de una motocicleta Yamaha.

Cientos de competidores han participado en el ahora prestigioso Rally Dakar, donde muchos han perdido la vida en el proceso. El peligro asociado con el evento provino estrictamente del terreno y de la furia de la Madre Naturaleza, pero en 2008, las reglas cambiaron.

Una nueva amenaza representó demasiado riesgo ante los ojos de los organizadores del evento: la amenaza de ataques terroristas. Por primera vez, el Rally Dakar fue cancelado por cuestiones de seguridad.

El espectáculo regresó en 2009 para su trigésimo recorrido, pero en un continente completamente diferente. El "nuevo" Rally Dakar se realiza en Sudamérica, arrancando en Buenos Aires, Argentina.

