CONTRA EL ACOSO

Las campañas contra el acoso de periodistas deportivas en México y Brasil

En Brasil periodistas deportivas alzaron la voz contra el acoso que sufren en su trabajo, como lo hicieron las periodistas en México con 'Versus' hace un año

DANIELA MUÑOZ 26/03/2018 05:58 p.m.

Bajo el tema #Deixaelatrabalhar (Déjala trabajar), más de medio centenar de periodistas deportivas brasileñas, se han unido para pedir respeto a su labor y protestar contra el acoso, la desigualdad y el machismo que sufren.

El impactante vídeo arranca recogiendo diversas noticias en los que se denuncian ejemplos de acoso contra periodistas brasileñas mientras trabajan.

Cada una de las protagonistas va repasando momentos que ellas han tenido que vivir mientras ejercían su labor, soportando besos de aficionados, que las toquen o que las agarren, muchas veces en plenos directos.

"Somos mujeres, y somos profesionales. Sólo queremos trabajar en paz. El deporte también es nuestro lugar. Queremos respeto", piden en el video que pretende concientizar a la sociedad brasileña del problema que han sufrido las periodistas.

Al menos en redes sociales, el video ha tenido mucho éxito, pues han sido muchas las voces que se han sumado a la iniciativa, no sólo en Brasil, sino el todo el mundo.

VERSUS en México

El apoyo que han recibido las periodistas deportivas en Brasil con su video, contrasta con la campaña de la organización VERSUS, que se lanzó el año pasado en México, con la misma intención, pero con otra respuesta por parte de los usuarios.

En 2017 a través de un video, tres figuras del periodismo deportivo en México, Marion Reimers, Jimena Sánchez y Verónica Rodríguez, denunciaron el acoso que viven día a día en redes sociales.

La campaña lanzada por la organización Versus, y de la que Marion Reimers es líder, reveló el acoso del que son víctimas en redes sociales con mensajes obscenos como "putas" o "pendejas" por el simple hecho de hablar de deportes, o bien, por la manera de vestirse para salir a cuadro en televisión.

Con el video, la organización Versus intentó crear consciencia sobre la discriminación hacia las mujeres en el periodismo deportivo. Sin embargo, aunque por muchos la campaña fue aplaudida, otros más se encargaron de criticar y bombardear el hecho de que Jimena Sánchez fuera considerada como protagonista del clip, al no ser periodista deportiva y destacando su forma de vestir.

Pese a las críticas, en entrevistas posteriores, Marion Reimers se encargó de defender a su compañera de Fox Sports, diferenciando que Jimena Sánchez es una aficionada a los deportes contratada para conducir un programa y ella es una periodista deportiva, pero que la violencia es transversal.

Durante la conferencia ´Rompiendo Paradigmas´ el evento Women´s Weekend, del 2017, Reimers acusó que la dignidad de la mujer es inculcada por parámetros machistas.

"Jimena Sánchez disfruta mucho su sexualidad, le encanta mostrar su cuerpo y yo no le veo nada de malo a eso, ella puede hacer lo que quieras", sentenció.

La campaña de Versus no progreso como muchos hubiesen querido, y aunque se alzó la voz, no existe el día en que no reciban mensajes ofensivos en contra de su labor periodística o por su aspecto. Las agresiones van desde cuestionar su rol como mujeres hablando de deportes, hasta amenazas de agresiones sexuales solo por las prendas que utiliza.

Y tú quien eres???

Una simple host de fox sports que sólo está para calentarle los huevos a los hombres heterosexual y darles su dosis diaria de testosterona?

Jajajaj preach girl! — Xtian xcx (@cristiangga) 26 de marzo de 2018

