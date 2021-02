Las ausencias que le pesarán a México en la Copa Oro 2019

Las ausencias acaparan la convocatoria de la Copa Oro 2019. Este fin de semana la Federación Mexicana de Futbol anunció que otras dos figuras no participarán en el torneo de Concacaf: Hirving Lozano y Miguel Layún.

La suma de estos dos elementos se suma a las de Javier “El Chicharito” Hernández, Héctor Herrera, “Tecatito” Corona y Carlos Vela, piezas claves en los últimos años para el Tri.

Las ausencias de Miguel Layún y “Chucky” Lozano se deben a lesiones. En el caso del jugador de Monterrey, se trata de un problema renal que deberá ser sometido a cirugía y su recuperación tardará un mes.

Mientras que el futbolista del PSV, necesitará mayor tiempo de recuperación luego de la lesión que lo dejó fuera los últimos partidos con el equipo holandés.

Sin embargo, en otros casos, Gerardo “El Tata” Martino, decidió dejar fuera de la lista a otros jugadores por su negativa, motivos personales o profesionales.

Carlos Vela

No es novedad que el delantero de Los Angeles FC le diga otra vez que NO al Tri. Pese a ser uno de los jugadores mexicanos con mayor talento en el extranjero, Carlos Vela no ha querido vestir los colores nacionales.

Antes, su negativa se debió a problemas con los directivos y miembros de la Femexfut, pero tras disputar el Mundial Rusia 2018, todo indica que Vela prefiere darle prioridad a su familia y al equipo de la MLS.

Héctor Herrera

Otra figura es Héctor Herrera, el mediocampista pidió no ser convocado debido al desgaste físico que tuvo con su club, al disputar más de 50 encuentros, incluyendo los Cuartos de Final de la Champions League, en donde cayeron ante el finalista Liverpool.

Además, Herrera buscaría llegar de la mejor forma a su nuevo club, y todo indica que será el Atlético de Madrid.

Tecatito Corona

Hace unos meses Corona estuvo en el ojo del huracán. El delantero se negó a ser parte de las primeras convocatorias de “El Tata” Martino, al decir que estaba lesionado. Sin embargo, la FMF nunca recibió el parte médico del Porto y se generó una gran polémica por su “mentira”. Ante esto, Martino decidió no volverlo a convocar.

Javier Hernández

La temporada que recién termina no fue la mejor para “El Chicharito” Hernández. Desde que llegó al West Ham su carrera fue en picada. Con muy poca actividad y lesiones, el delantero decidió no ser convocado para estar con su esposa para el nacimiento de su hijo que se espera en las próximas semanas.

Víctor Guzmán

Una de las jóvenes promesas del futbol mexicano no fue convocada por decisión de Martino. Víctor Guzmán quedó fuera de Copa Oro pese a su buena participación en la delantera del Pachuca con 11 goles en el Apertura 2018 y Clausura 2019.

Jesús Corona

Uno de los arqueros con más experiencia en la Selección Mexicana con 54 partidos quedó fuera de la convocatoria al ser desplazado por los guardametas jóvenes.

