Las 10 mejores deportistas mexicanas de la historia

A propósito del Día de la Mujer 2020, hicimos un recorrido por la historia del deporte mexicano para identificar a las atletas más importantes que ha tenido nuestro país. Hemos creado un ranking de las primeras 10, basándonos en sus logros y relevancia. No es fácil crear una lista así porque necesariamente se quedan fuera algunas grandes atletas.

Mención Honorífica

No alcanzaron lugar dentro de las primeras diez pero vale la pena recordarlas:

· Pilar Roldán. Primera medallista mexicana en Juegos Olímpicos, obtuvo medalla de plata en los Juegos de México ´68 en esgrima. También ganó dos medallas de oro en Juegos Panamericanos.

· Alexa Moreno. La mejor gimnasta que ha dado nuestro país, estará participando en Tokio 2020 en búsqueda de una medalla. En el Mundial del 2018 y en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2019 ganó bronce en el salto de caballo.

· Lupita González. En un período corto tuvo importantes logros. Plata en los Olímpicos de Río; plata en el Mundial de Atletismo y; oro en Panamericanos y en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética 2016. Una pena que su suspensión por dopaje la tenga impedida de competir en Tokio.

· Belém Guerrero. Ciclista mexicana que obtuvo medalla de plata en Atenas 2004. En los centroamericanos el 2002 ganó cuatro preseas y en Panamericanos dos platas y un bronce. Su trayectoria es grande y se queda fuera del corte de las mejores 10 por un margen muy estrecho.

Las Top 10.

10 - Soraya Jiménez.

¿Cómo olvidar el momento en el que una atleta mexicana obtuvo la primer medalla de oro femenil para México en Juegos Olímpicos? En Sídney 2000, en horas de la madrugada para nosotros, vimos a Soraya alzarse con la presea dorada al levantar en el total 222.5 kilos e imponerse a la favorita coreana Song Hui. Fue la primer mujer mexicana que subió a lo más alto del podio en una Olimpiada ... un gran momento de nuestra historia deportiva.

Desafortunadamente el resto de su carrera no fue tan brillante y se vio envuelta en temas de documentos falsos y dopaje. Alcanzó a ganar una medalla de plata en los Panamericanos del 2003. Tristemente falleció muy joven. Es una de solo dos mexicanas con oro olímpico.

9 - Iridia Salazar.

Gran taekwondoína mexicana, ganadora de múltiples medallas en diversas competencias. Iridia obtuvo una medalla olímpica al conquistar el bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la categoría de menos de 57 kilos. En Campeonatos Mundiales de Taekwondo obtuvo medalla de plata en tres ocasiones consecutivas (´99 – ´01 – ´03) y en los Panamericanos de Santo Domingo (2003) y Río de Janeiro (2007) ganó medalla de oro en la categoría de -57. El taekwondo se convirtió en una disciplina muy exitosa para México desde que en el 2000 se convirtió en deporte olímpico oficia. Iridia ha sido una de nuestras mayores exponentes.

8 - Nora Toledano.

No cuenta con gran popularidad por no tratarse de una competidora olímpica o que se desempeñe en deportes profesionales pero tiene una gran trayectoria en la natación en aguas abiertas. Cruzó 11 veces el Canal de la Mancha, hazaña que requiere un tiempo que varía entre 7 y 16 horas de nado continuo y en la cual los nadadores no pueden usar trajes especiales que los protejan del frío y solo pueden consumir alimentos que les son pasados en envases que les son arrojados. Fue la primera nadadora latinoamericana en hacer el cruce doble del canal, lo cual requirió 23 horas y 38 minutos (en ese momento fue apenas la sexta persona en alcanzar este logro). También fue la primera latinoamericana en cruzar los siete mares: Estrecho de Gibraltar, Estrecho de Tsugaru, Canal del Norte, Estrecho de Cook, Canal de Molokai, Canal de Catalina y Canal de la Mancha). En 2006 ingresó al Salón de la Fama de Natación.

7 - Aída Román

Hablando de deportes que en los últimos años han posicionado a México en la escena mundial, no podemos dejar fuera al Tiro con Arco y menos a nuestra competidora más brillante: Aída Román. En Londres 2012 ganó la medalla de plata y estuvo muy cerca de alzarse con el oro (perdió la final en muerte súbita). En los Juegos Centroamericanos de Mayagüez (Puerto Rico) 2010 Aída fue una de las grandes protagonistas al hacerse de siete (¡7!) medallas de oro y una de plata. Ganó medallas en tres Juegos Panamericanos: una de plata en 2007; oro y bronce en 2011 y; plata en 2015. En la escena mundial, más allá de los olímpicos, obtuvo el segundo lugar en el Campeonato Mundial del 2011 y se coronó en el Campeonato Mundial Bajo Techo en el 2014, en Nimes. Será la veterana responsable de guiar al equipo nacional en Tokio 2020, en donde esperamos una buena actuación del Tiro con Arco.

6 - Ana Gabriela Guevara

La mejor velocista que ha dado nuestro país en cualquier rama y especialidad, Ana Gabriela dominó los 400 metros planos como pocas atletas en la historia ... del 2001 al 2004 fue la número uno del mundo en esa distancia. Su momento cumbre fue en el Mundial de Atletismo del 2003 en donde obtuvo la medalla de oro (solo tres mexicanos han obtenido primer lugar en Mundiales de Atletismo, los otros dos fueron marchistas). En otros dos Mundiales ganó medalla de bronce, en 2001 y 2005. En Juegos Panamericanos ganó 3 medallas de oro y una de plata (esta última en los relevos 4 x 400). A nivel de competencia centroamericana acumuló cuatro oros y dos platas. Antes de los olímpicos del 2004 de Atenas tuvo que luchar con lesiones que incluso pusieron en duda su participación, sin embargo y no estando al 100% alcanzó la medalla de plata, aún creo que hubiera podido vencer a Cathy Freeman en esas olimpiadas de haberse podido preparar sin contratiempos.

5 - Karla Wheelock

El nombre no es tan conocido pero sus hazañas son impresionantes. Nacida en Saltillo en 1968, Karla es una de las grandes montañistas de la historia. Es la primera latinoamericana en ascender al Everest (8,848 metros sobre el nivel del mar) por la Vertiente Norte, considerada la de más alto grado de dificultad, alcanzó este logro en 1999. Antes de ella solo cuatro mujeres lo habían logrado y otras tres fallecieron en el intento. Es también la primera montañista iberoamericana en conquistar las 7 Cumbres (la montaña más alta de cada continente): Everest, Aconcagua, Monte McKinley, Kilimanjaro, Elbrus, Macizo Vinsón y Pirámide del Carstensz, alcanzar esto le llevó de 1993 hasta el 2005. Karla completó la llegada al Polo Norte y al Polo Sur, lo que aunado a las Siete Cumbres se le conoce como el "Gran Slam del Alpinismo". Para darnos una idea de la dificultad de este logro basta decir que solo alrededor de 30 personas en el mundo lo han podido completar. Karla Wheelock es ahora conferencista, impulsora de causas ambientales y trabaja fuertemente en el desarrollo de los jóvenes en México.

4 - Paola Espinosa

Multimedallista, es la mayor exponente que hemos tenido en los clavados en la rama femenil, una disciplina olímpica que ha entregado a México muchas satisfacciones. Es uno de los ocho atletas mexicanos que han ganado medalla en dos o más juegos olímpicos (solo dos mujeres). En Pekín 2008 ganó bronce junto a Tatiana Ortiz en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, cuatro años después, en Londres, alcanzaría la plata en esa misma especialidad, pero haciendo equipo con Alejandra Orozco. Fue la abanderada de México en Pekín ´08. En Campeonatos Mundiales ha obtenido una medalla de oro (plataforma de 10 metros, individual) y tres de bronce (en 10 metros individual, 3 metros individual y 3 metros sincronizados), lo cual demuestra no solo su calidad sino enorme versatilidad. Ha sido "ama y señora" de los Juegos Panamericanos, en donde ha ganado en total ocho medallas de oro (si, 8) de las cuales cuatro han sido en la plataforma de 10 metros y cuatro en el trampolín, más 3 de plata y cuatro de bronce. Algunas de ellas incluso después de haber sido madre. Para completar su palmarés, hay que considerar 3 medallas de oro en Juegos Centroamericanos. Tiene el objetivo de llegar a Tokio 2020 y luchar por su tercera medalla olímpica.

3 - Lorena Ochoa

La tapatía tomó por asalto el mundo del golf y conquistó el corazón de los mexicanos con su clase y humildad. Lorena estudió en la Universidad de Arizona y decidió saltar muy joven al profesionalismo. Jugó en la LPGA (la gira profesional femenil de golf) entre 2002 y 2010, tiempo en el que ganó 27 títulos, incluyendo dos Majors: el Brithis Open del 2007 y el Kraft Nabisco Championship del 2008. En 2003 fue nombrada la Novata del Año de la LPGA. Fue nombrada la mejor jugadora de la LPGA durante cuatro años consecutivos (del 2006 al 2009). Desde que se estableció el ranking de jugadoras en la LPGA, Lorena Ochoa tiene el récord de más semanas totales y más semanas consecutivas como la número uno del mundo con 158 (nadie más ha llegado siquiera a 110). En cuando a ingresos, Lorena se convirtió en 2007 en la primera jugadora de la historia en superar los $4 millones de dólares en un solo año, es la quinta jugadora con más ganancias en la historia con $14.8 millones de dólares. Se retiró sorpresivamente en el 2010, cuando era evidente que le quedaban aún muchos años de carrera por delante. Es una exitosa mujer de negocios y ha hecho grandes aportaciones a la educación infantil y de adolescentes a través de la Fundación Lorena Ochoa. En 2017 ingresó al Salón de la Fama del Golf Mundial, siendo la primera mexicana y latinoamericana en obtener esa distinción.

2 - María del Rosario Espinoza

Es la máxima ganadora mexicana de medallas en la historia de las Olimpiadas, con tres, las cuales las ha obtenido en tres diferentes versiones de los Juegos Olímpicos, solo se encuentra por debajo del clavadista Joaquín Capilla que tiene 4 medallas en su carrera y está empatada con Humberto Mariles (equitación). María del Rosario y Soraya Jiménez son las únicas mujeres mexicanas que han ganado preseas de oro en Juegos Olímpicos. Sus primeras olimpiadas fueron las de Pekín 2008, en las que obtuvo la medalla de oro; en Londres 2012 se alzó con la medalla de bronce y en Río de Janeiro ´16 obtuvo la plata (en esos Juegos Olímpicos fue la abanderada de la delegación mexicana). Es la única mexicana en ganar medalla en tres olimpiadas. En Campeonatos Mundiales de Taekwondo tiene una medalla de oro obtenida en 2007, una de plata (2019) y una de bronce (2017). En Juegos Panamericanos se ha adjudicado una medalla de oro en 2007 (Río de Janeiro) y una plata en Toronto 2015. Su participación en Juegos Centroamericanos le ha redituado medallas de oro en 2010 y 2014 y un bronce en los inicios de su carrera en 2006. La grandeza de María del Rosario Espinoza no radica solo en sus triunfos (que son muchos) sino en lo longeva de su carrera, manteniéndose siempre en un altísimo nivel, no cualquiera puede competir y ganar en este deporte a lo largo de tres ciclos olímpicos (las eliminatorias para llegar a Olimpiadas son durísimas). A sus 32 años estará buscando en el mes de mayo clasificar a sus cuartos Juegos Olímpicos.

1 – Paola Longoria

El nombre de Paola no es tan reconocido como otros sencillamente porque el raquetbol no es parte de las disciplinas olímpicas, pero no ha habido una atleta mexicana que domine su deporte a nivel mundial por tanto tiempo como Paola y por eso considero que es la mejor atleta mexicana que ha habido. Cerró el 2019 como la número uno del mundo, con lo cual tiene ya ocho años consecutivos como la mejor raquetbolista del planeta, a eso hay que agregar que en 2009 y 2010 ocupó esa misma primera posición (en otras palabras, ha sido la número uno del mundo en 11 de los últimos 12 años). Ha sido tres veces campeona en el Mundial de Raquetbol en la modalidad de singles, lo cual la ubica empatada con otras dos competidoras con el mayor número de campeonatos mundiales. Por si fuera poco, también ha sido tres veces campeona mundial de dobles (es la única jugadora en la historia que ha ganado en un mismo Mundial ambos títulos). Se mantuvo invicta del 2011 al 2014, lo cual es una muestra del mayor dominio que un atleta puede tener sobre sus contrincantes.

Como dijimos al inicio, el raquetbol no es disciplina olímpica pero si panamericana ... y ahí los resultados de Paola Longoria también son impactantes al contar con 3 medallas de oro en singles, 3 medallas de oro en dobles y 3 medallas de oro en la competencia por equipos. En Juegos centroamericanos acumula 4 medallas de oro en singles, 2 en dobles y cuatro por equipos.

Adicional a sus 3 primeros lugares en singles Campeonatos del Mundo, Paola ha ganado una medalla de plata y dos de bronce. En dobles tiene una plata para sumar a sus tres preseas doradas. Ha sido 10 veces ganadora del US Open, el torneo más prestigioso del raquetbol en el mundo.

Paola se mantiene en la cima mundial, esperemos que ahí permanezca por más tiempo.

Premio Nacional del Deporte.

Hay cuatro atletas femeninas que han recibido tres veces el Premio Nacional del Deporte, todas ellas en la lista antes presentada: Ana Gabriela Guevara, Lorena Ochoa, Paola Espinosa y María del Rosario Espinosa.

No por obra de la casualidad, tres de las deportistas mexicanas incluidas en la lista de las Top 10 han recibido el PND a su trayectoria: Paola Espinosa, María del Rosario Espinoza y Paola Longoria.

De las 10 atletas que he colocado aquí como las mejores de México, solo Nora Toledano y Karla Wheelock no se han hecho acreedoras al Premio Nacional del Deporte, evidentemente debido a la disciplina en la que ha brillado cada una.