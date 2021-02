La Volpe dice adiós como director técnico

El director técnico, Ricardo Antonio La Volpe, anunció que se retira de esta fase como técnico, y pretende llegar a ser director deportivo de un equipo.

El argentino señaló en entrevista para ESPN, que está buscando poder tener una nueva fase en el mundo del futbol:

“Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Hoy Ricardo La Volpe dice ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”.

Después de su mal paso con el Toluca en 2019, La Volpe no ha vuelto a dirigir; el técnico comandó a equipos como, Atlas, Chivas, Querétaro, América, Rayados, Jaguares, y al Atlante..

También tuvo paso por la Selección Mexicana durante el Mundial de Alemania 2006.