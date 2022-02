La verdad de JC Chávez sobre su relación con sus hijos

Ya no es ninguna novedad que la relación entre Julio César Chávez y su hijo, Julio César Chávez Jr. no es muy buena y precisamente en estos momentos no están en los mejores términos luego de que el Junior arremetiera contra su padre en las redes sociales.

Ante esta polémica, la leyenda del boxeo tuvo que romper el silencio para aclarar cómo es la relación que tiene con sus hijos y explicó que ya se encontraba reconciliado con su hijo mayor.

Esto, a pesar de los regaños que JC Chávez suele darle a su hijo como consecuencia de sus fallos en su carrera profesional y las recaídas que tanto él como su hermano Óscar Chávez han atravesado en los últimos años.

"Es difícil a veces controlarlos, pero siempre he tenido buena relación con mis hijos", aseguró el exboxeador.

En este sentido, Julio César Chávez admitió que siempre respeta la forma de ser de sus hijos, aunque eso no evita que se sienta preocupado por la salud de sus retoños, quienes también tuvieron que correr con la misma suerte y luchan contra la adicción a las sustancias psicoactivas.

DIMES Y DIRETES ENTRE PADRE E HIJO

Durante la explosiva publicación que realizó el primogénito de "El Gran Campeón de México", el atleta aseguró que su padre estaría celoso de la fama que comenzó a ganar entre los jóvenes. Por este motivo, creía que podría correr el riesgo de volver a ser internado, ya que supuestamente podría volver a perder el eje.

Además, el pugilista señaló que El César del Boxeo lo está presionando para que regrese con su pareja Frida Muñoz.

"Mi papá me dice ve con ella si no te vamos a meter a la clínica, así no se arregla una relación. Mi mujer va a decir, pinche pendejo ese, si su papá le dice eso, es un wey tonto, por ahí ha venido todo el desorden", dijo Chávez Junior, quien lamentó que su padre no lo respalde.

Y, por si fuera poco, Chávez Junior consideró que sería prudente que su padre se someta a unos estudios de cerebro para conocer si no tiene algún tipo de daño: "Con el permiso de todos los mexicanos, hay que hacer un estudio del cerebro de todos los que están ahí, y el que salga mal que lo internemos, si él está mal otra vez porque a mí me han dicho que... no sé, no voy decir nada. Hacemos los estudios y el que salga mal que se interne", dijo.