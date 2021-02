La terrible lesión de La Parka que también sufrió Ryan Shazier y lo dejó fuera de la NFL

La carrera de La Parka se encuentra en la cuerda floja, el luchador mexicano sufrió una compresión en la médula espinal, una la lesión que también afectó al exjugador de los Pittsburgh Steelers, Ryan Shazier.

La Parka tuvo que entrar en una cirugía de cinco horas, y aunque según informó la Triple A, su estado de salud se reporta estable, su futuro como luchador está en entredicho.

??La Parka es Hospitalizado??



Un accidente en la Arena Coliseo de Monterrey, en una función de AAA, La Parka sufrió una caída aparatosa al realizar un tope sobre Rush, de acuerdo a reportes, fue llevado a un hospital en donde es atendido. pic.twitter.com/4Jltda4z5q — Lalo López (@Lalolopez_14) October 21, 2019

La Parka sufrió el percance al lanzarse entre la segunda y la tercera cuerda, al no lograr impactar contra su rival Rush, su cabeza golpeó contra la valla de contención.

Ahora lo que se debe esperar es que transcurran las horas para conocer el nuevo estado de salud de La Parka.

Ryan Shazier sufrió la misma lesión en diciembre de 2017, durante un duelo entre Steelers y Begals, el jugador quedó tendido en el emparrillado, sin sensibilidad en las piernas, con su carrera profesional en vilo y con la amenaza de perder la capacidad de caminar de nuevo.

Su recuperación en los últimos meses ha sido calificada de “milagrosa” por algunos especialistas al ser capaz de bailar en su boda en mayo de 2019, pero no ha logrado volver al campo de futbol americano.

El jugador de 26 años tenía solo 20 por ciento de probabilidad para volver a caminar, sin embargo, gran parte de su mejora es su gran determinación y ha dado prueba de ello.

En abril de este año publicó un video en su cuenta de Instagram en donde logra un salto de caja. Shazier aún quiere ser inmortalizado en el Salón de la Fama, asegurando que su carrera aún no termina.

“Aún quiero llegar al Salón de la Fama y ser el mejor linebacker de la NFL. No voy a renunciar a mis metas y los doctores me dicen que no lo haga. Voy a seguir trabajando para poder regresar lo más pronto posible”, aseguró para el diario South Florida Sun-Sentinerl.

