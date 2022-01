La telenovela Julio César Chávez vs JC Chávez Junior

La dinastía Chávez es una de las más polémicas en el boxeo mexicano, sobre todo por la batalla interminable entre la leyenda Julio César Chávez y su hijo mayor, JC Chávez Jr.

El junior, quien hace unos años fue campeón del mundo, tuvo un año lleno de dramas arriba y abajo del ring, pero el hijo del César del Boxeo mantiene la atención de los reflectores por los escándalos y no por su desempeño arriba del ring.

Mientras que Julio César Chávez es el boxeador más querido, respetado y admirado de los mexicanos gracias a sus peleas, triunfos y récords que lo convirtieron en una leyenda, JC Chávez Jr. se ha convertido en el hazme reír del pugilismo azteca.

Los problemas familiares han llevado al Gran Campeón Mexicano a enfrentarse en una guerra de declaraciones contra su hijo, que si lo obligó a rehabilitarse, si es el que más crítica sus peleas, si lo obliga a no divorciarse de su esposa, Frida Muñoz, o si prefiere y presume a El Canelo Álvarez.

Por su parte el junior ha hecho fuerte revelaciones en contra de su padre en las últimas semanas, hablando de la violencia que sufrieron él, sus hermanos y su madre cuando Chávez se drogaba.

¿Cómo empezó la pelea entre Chávez y JC Chávez Jr?

Aunque Julio César Chávez siempre ha sido el que más crítica la carrera de Omar y JC Chávez Jr,, la batalla entre padre e hijo no había detonado como ahora lo vemos. La rivalidad entre el junior y El Canelo Álvarez pudo ser clave para este conflicto.

Y es que todo apunta a la pelea de despedida del César de Boxeo ante Héctor Macho Camacho Jr, pues mientras la leyenda demostraba su calidad en el ring a los 59 años, le pidió a El Canelo acompañarlo en su esquina, y no a sus hijos, quienes compartieron cartelera, ambos perdiendo, Omar Chávez ante Ramón Álvarez, hermano de El Canelo; y JC Chávez Jr. ante Anderson Silva, excampeón de la UFC que debutaba en el boxeo.

Aquella noche mientras los mexicanos celebraban la despedida de la leyenda con una foto memorable de Canelo y Chávez uniendo sus cabezas en un conmovedor momento, el junior no estaba tan contento.

Chávez le pide a junior que se retire

Luego de perder ante Anderson Silva, JC Chávez le pidió a su hijo que lo mejor era retirarse, ante su falta de compromiso y preparación.

"Prefiero que se retiren y ya a la chingada. Si no se van a preparar a conciencia de qué sirve", aseguró el exboxeador.

Ante esto, el junior aseguró que él decidirá cuando debe retirarse y su futuro en el cuadrilatero, no su papá.

"No se desanimen, que yo no lo voy a hacer nunca. Hasta que yo decida ya no boxea, hasta ese día voy a retirarme".

Semanas después de aquel momento, Chávez Jr desapareció de las redes sociales, y tres meses después su padre reveló que se encontraba en rehabilitación. En octubre de 2021, el junior regresó con una serie de fotografías y videos en donde demostraba que estaba de vuelta en los entrenamientos, en busca de retomar su carrera y prometiendo alejarse de los escándalos, lo último no lo cumplió.

Chávez Jr. y las recientes declaraciones contra su padre

Luego de asegurar que fue su esposa Frida Muñoz quien lo obligó a rehabilitarse, Chávez Jr. comenzó una guerra de declaraciones con su padre, a quien le ha pedido respeto a su carrera.

Aunque no fue cuestionado por el tema, Julio César Chávez Jr reveló los problemas que tiene con la Leyenda del boxeo mexicano, a quien le pide respeto e independencia para tomar decisiones arriba del ring.

Chávez Jr sorprendió al relucir que por culpa de su padre ha vivido muchas cosas complicados, y aseguró que es mejor no conocer su verdadera imagen, porque sino, los aficionados dejarán de tenerle cariño.

"Imagínate lo que viví con mi papá, yo viví muchas cosas. A mi papá es complicado aguantarlo. Fue un gran deportista y ya, porque, a lo mejor, si lo conocen se les va a quitar que lo quieren".

"Así como me dejó el nombre me dejó muchas mamadas, como gente rara, gente abusadora, ¿cómo le vas a hablar a Chávez de prediales, de otro rollo?... Él solo sabe de correr o del boxeo y estos pendejos se aprovechan. Muchas veces le dicen algo de su hijo y él no se queda con las ganas de decir algo".

Chávez Jr revela la violencia que vivió en su infancia

Julio César Chávez Jr. no se quedó con nada y mostró el enojo que tiene contra su padre por sus declaraciones, y lo exhibió al revelar la violencia familiar que sufrieron cuando eran niños y JC Chávez consumía drogas.

El junior arremetió una vez más contra el Gran Campeón Mexicano, a quien culpó de sus traumas, de golpear a su madre y aseguró que "consumía más cosas que yo".

"He intentado hacer las pases con mi papá, le hago caso y todo, pero... he intentado, pero él escucha a mucha gente que no lo quiere, aunque lo respetan porque lo quieren mucho o porque es un gran deportista", aseguró a través de sus historias de Instagram.

Julio César Chávez Jr confesó cómo los golpeaba su padre, aunque asegura que ya lo perdonó.

"Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal, nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él", señaló el junior.

Chávez Jr asegura que su padre lo quiere obligar a entrar en rehabilitación, otra vez