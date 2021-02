La Sub 17 ¿el futuro del futbol mexicano?

México es considerado una potencial mundial en Sub 17. (FOTO DE LA WEB)

El domingo pasado se jugó la final del Mundial de Futbol Sub-17, entre México y Brasil. Para los nuestros, ésta fue la cuarta ocasión en que disputaron el título de esta categoría. Cuatro veces en los últimos 8 mundiales es sin duda un logro y muestra que somos altamente competitivos y me atrevería a decir que hasta una potencia en Sub-17.

Fue un juego muy disputado que Brasil, equipo local, dominó al inicio pero que poco a poco fueron emparejando los mexicanos. En el segundo tiempo la selección nacional aprovechó un descuido en la marca de Brasil y tomó la ventaja, parecía que podrían alzarse con el título pero faltando diez minutos se marcó un penalti en favor del equipo de casa (discutido pero en mi apreciación hay falta del zaguero mexicano) que decretó el empate, y en tiempo de compensación cayó el segundo gol brasileño, y con él las esperanzas de México de tener su tercer campeonato de la categoría.

Es un magnífico segundo lugar, en un torneo que no inició para los nuestros en la forma más brillante pero una vez superada la fase de grupos se dejó en el camino a Japón, Corea y Holanda para llegar al juego definitorio.

Es muy frecuente escuchar la pregunta de ¿porqué somos tan fuertes en Sub-17 pero no hemos podido replicar ese éxito en la selección mayor? Se argumentan muchas razones pero el fondo es que al nivel máximo del futbol no hemos podido replicar los logros que hemos tenido en la Sub-17.

Lo que me preguntaba es si esa incapacidad de replicar las glorias de una selección menor en la mayor es un caso particular de México. Veamos algunos datos.

Jugadores Sub-17 en las selecciones más exitosas de mundiales recientes.

Asumiendo que un futbolista pasará por el mejor momento de su carrera entre los 23 y los 30 años, sería lógico pensar que una generación exitosa en Sub-17, que pudiera llevar una importante continuidad al crecer, debería de posicionarse sólidamente entre 6 y 14 años después de su éxito juvenil. Para ejemplificar esto, tomemos la selección de Francia 2018, campeona del mundo … un proceso de continuidad desde Sub-17 nos podría hacer pensar que Francia habría tenido participación destacada (o al menos participación) en los mundiales Sub-17 entre 2003 y 2011 (de tal forma que los jugadores que disputaron esos torneos tendrían entre 23 y 30 años en 2018). En el caso particular de esta selección, de esos cinco mundiales Sub-17 estuvo ausente en tres (no calificó al torneo) y en ninguno de los que jugó ocupó una de las primeras cuatro posiciones.

Veamos el caso de los cuatro mejores equipos de los últimos tres mundiales a nivel de selección mayor.

Mundial Rusia 2018.

Participaciones en Mundiales Sub 17 del 2003 al 2011.

Francia e Inglaterra participaron en dos de los cinco mundiales Sub-17 incluidos en el cuadro, Bélgica en uno solo. Ninguna de las cuatro selecciones se posicionó como una de las mejores cuatro de esos torneos

Revisemos los otros dos mundiales de mayores anteriores al del 2018.

Brasil 2014.

Participaciones en Mundiales Sub-17 de 1999 al 2007

Sudáfrica 2010.

Participaciones en Mundiales Sub-17 de 1995 al 2003

Con estos cuadros, podemos pensar que las selecciones que de alguna forma fueron consistentes en mundiales Sub-17 y llegaron lejos en Copas del Mundo son solamente España, Alemania, Brasil y Argentina. Ninguno de ellos accedió a semifinales en el mundial de Rusia 2018 así es que revisemos en los dos mundiales previos cuántos jugadores de su plantilla fueron seleccionados Sub-17 con participación en mundiales.

Como puede apreciarse, salvo España en donde sus equipos de 2010 y 2014 incluyeron un 29% de jugadores que participaron en alguna Copa del Mundo Sub-17, el resto muestran una representación baja. La conclusión de esto es que incluso en los países que parecen presentar mayor continuidad de participación en Mundiales Sub-17 y buenas actuaciones en mundiales mayores, la representatividad de futbolistas de la categoría Sub-17 no es tan significativa como pudiera pensarse.

Comparativo México y otros países.

Del 2005 al 2019 México ha sido campeón o segundo lugar en cuatro mundiales: 2005, 2011, 2013 y 2019. ¿Cuántos de los jugadores de esos equipos han disputado un mundial de mayores con la selección o han jugado partidos oficiales de eliminatoria?

Selección 2005 (8)

· Adrián Aldrete

· Efraín Juárez

· Héctor Moreno

· Edgar Andrade

· César Villaluz

· Giovani dos Santos

· Enrique Esqueda

· Carlos Vela

Selección 2011 (0)

Selección 2013 (0)

Puede ser que para el equipo del 2013 aún sea pronto y haya tiempo de que algunos jugadores lleguen a participar en un Mundial o eliminatorias, hay jugadores como Raúl Gudiño, Erick Aguirre o Ulises Rivas que aún están a tiempo y vienen jugando bien como para ser considerados.

De la selección campeona del 2011, que se coronó en el Estadio Azteca, podemos decir que fueron muy pocos los que alcanzaron a tener alguna relevancia en la primera división nacional. Algunos como Kevin Escamilla, Carlos Guzmán, Alfonso González y Carlos Fierro se han mantenido de una u otra forma. Antonio Briseño decidió regresar al futbol mexicano cuando parecía estar en camino de hacer carrera en Europa; ojalá pueda destacar. En el fondo, esta generación no se ha traducido en jugadores para la selección mayor.

La del 2005 es la camada más exitosa en cuanto a incursión en primera división y en la Selección Nacional. Destacan Giovani, Héctor Moreno y Carlos Vela, que han sido baluartes de la selección en las últimas participaciones mexicanas en Copa del Mundo, han sido francamente exitosos y si bien no han logrado llevar a México más allá de octavos de final en esos mundiales, han sido clave para que México califique y avance de las fases de grupo. Esqueda, Juárez, Aldrete, sin tener el brillo de los antes citados, han sabido aportar.

¿Es un récord negativo que las exitosas selecciones de 2011 y 2013 no hayan aportado jugadores a la selección mayor? Sí, sin duda, pero ¿es México un caso único? Veamos la siguiente información.

De los equipos que ocuparon los primeros cuatro lugares de los mundiales Sub-17, del 2005 al 2011, ¿cuántos jugadores han llegado a disputar un Mundial, eliminatorias para el Mundial, Copa América o Eurocopa? No importa si han jugado un partido o veinte, lo único que quiero ver es la cantidad de jugadores, sin detenerme en la calidad en este momento. El análisis abarca únicamente equipos de América o de Europa, que es de quien conocemos mejor sus procesos y avances.

Mundial 2005.

· México = 8 jugadores

· Brasil = 3

· Holanda = 4

· Turquía = 6

Mundial 2007.

· España = 4

· Alemania = 3

Mundial 2009

· Suiza = 4

· España = 6

· Colombia = 4

Mundial 2011

· México = 0

· Brasil = 1

· Uruguay = 1

· Alemania = 3

Se aprecia que en general el número de jugadores que llegan a aportar la selecciones Sub-17 fluctúa entre 3 y 6, no son muchos realmente. Y reitero que aquí estamos incluyendo casos de jugadores que disputaron solamente uno o dos juegos con sus selecciones mayores.

El resumen de esto es que salvo casos muy particulares, en lo general, el número de seleccionados Sub-17 que llegan a brillar en Copas del Mundo al máximo nivel, es bajo la mayor parte de los jugadores terminan compitiendo solo en ligas locales, en divisiones inferiores o retirándose del futbol. La falta de crecimiento de los jugadores hasta el nivel superior, no es un caso único de México sino que se repite, tal vez con la excepción de España y aún así no estamos hablando de que una generación Sub-17 se transforme en una exitosa generación de largo plazo.

Quisiera hacer un comentario, cuando uno mira las selecciones sub-21, la historia cambia, principalmente en Europa. El porcentaje de jugadores que brillan a ese nivel y llegan a lo más alto, es claramente mayor en esas tierras que en México.

¿Porqué hay tantos jugadores que brillan en selecciones menores pero no trascienden a la mayor?

Puede haber diferentes razones, yo quisiera mencionar algunas que ayudarían a explicar el hecho de que esta situación es general y no particular de nosotros.

Madurez de los jugadores. Los que llegan a representar a su país en un mundial Sub-17 en general son jóvenes cuya madurez puede ir un paso por delante de la de muchos otros adolescentes en sus países, pero eventualmente el resto de los jugadores también madura (en lo físico y en lo mental). El tiempo de alguna forma “nivela” la cancha y entonces surgen jugadores de la misma edad que ya estarán en condiciones de pelear de tu a tu con los seleccionados, y en muchas ocasiones superarlos.

Lo que es “su vida” a los 16 o 17 años no necesariamente se ve de igual forma a los 21 o 22. Un joven puede estar totalmente convencido a los 17 de que quiere ser futbolista pero el tiempo cambia esa perspectiva y eso es muy válido. Me parece que por inercia siguen hacia esta carrera pero no necesariamente tendrán el ánimo o deseo necesario para dedicarse plenamente y seguir sobresaliendo.

Oportunidades. Algunos de los seleccionados tienen más oportunidad que otros para destacar, depende de muchos factores, incluyendo la filosofía del equipo para el que juegan. El haber estado en un mundial de selecciones menores les abre puertas pero no todas permanecen abiertas por el mismo tiempo y en las mismas condiciones. Algunos seleccionados estarán preparados para tomar la oportunidad y otros desafortunadamente no.

Seguramente habrá otras mil razones incluyendo promotores, condiciones económicas, capacidad de entrenadores, etc. pero a lo que quiero llegar es que en buena medida podemos atribuir este fenómeno a la juventud misma de los futbolistas y que pueden haber tenido condiciones óptimas (en todos los sentidos) que les permitieron triunfar en el nivel Sub-17 pero que no necesariamente se replicarán a lo largo de sus carreras.

¿Qué hacer para que las generaciones de jóvenes se transformen en talento de lago plazo? De entrada, poner más foco en los jugadores que están cerca de los 20 años porque parecería que los que a esa edad brillan tienen mayores posibilidades de hacerlo en los siguientes 5 a 10 años. En este sentido México tiene mucho espacio de mejora, no solo para debutar jugadores a edades más tempranas sino para darles continuidad. También es necesario que los equipos pongan los intereses de la selección por encima de los del club o que se hagan planeaciones que hagan innecesario que los dueños tengan que decidir por una u otra opción.

El subcampeonato que acaban de conseguir los muchachos es notable, es un enorme logro. Enfoquémonos en ellos y en celebrarlos, y en nosotros como aficionados disfrutar el ser un protagonista en los mundiales Sub-17 y gozar plenamente este segundo lugar. No nos distraigamos ni los distraigamos preguntándonos si esta generación transformará al futbol mexicano. Es una carga demasiado pesada para adolescentes que hoy han triunfado y merecen celebrar ese logro. No queramos poner en sus espaldas el futuro del futbol, ya bastante han hecho con las alegrías que nos han brindado.

