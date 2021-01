La sanción que recibiría "Cabecita" Rodríguez por andar de "fiestero"

Álvaro Dávila, presidente de Cruz Azul, asegura que están revisando la sanción que tendrá Jonathan Rodríguez tras el polémico video en done está en una reunión con amigos portando el uniforme de concentración de la Máquina. Además, se adelantó que podría ser baja para el encuentro ante Pachuca el lunes, pues criticó su "falta de profesionalismo".

"No creo que pueda estar para el otro partido, me estoy adelantado, pero lo tengo que ver con Juan (Reynoso), yo no lo veo para el siguiente partido", dijo Dávila, además de mencionar que el equipo castigará de otra forma al futbolista por su falta.

El directivo aseguró de igual forma, que a título personal el acto del "Cabecita" es muy grave sin importar cuándo sucedió.

"Aunque fuera un lunes en su casa, tener ese video, en esas circunstancias y con el uniforme se me hace inaceptable. Sabemos que por ahí ya es recurrente en muchos casos, es falta de congruencia y profesionalismos", sostuvo.

No existen ofertas de China por Jonathan Rodríguez

Dávila aclaró que no existe ninguna oferta por el atacante en la mesa, pues algunos medios de comunicación señalan que el castigo de la Máquina sería dejarlo ir a China. Además, el equipo busca complementar la delantera, no dejarlo ir.

"La situación es que no hay ninguna oferta oficial ni formal por él, acuérdate cómo se manejan los representantes. Ellos mismos crean la oferta para crear ese ambiente de salida. En dos semanas se cierra esto. Vamos a pensar que tomamos una oferta, sí se está buscando un delantero, pero es un complemento con el Cabeza Rodríguez. Ok, lo dejamos ir y luego ¿cómo suples y con qué dinero lo haces?", manifestó.

Los jugadores de Cruz Azul están en descanso y regresarán a sus actividades el martes en la Noria. Dávila hablará con Jaime Ordiales, quien es el director deportivo y con Jonathan Rodríguez para conocer su versión de los hechos y analizar y comunicar la sanción que se le establecerá.

