La razón por la que la FMF estaría molesta con ‘Chicharito' Hernández

Un momento que nunca he compartido en cámaras fue cuando tenía todo y no tenía nada, eso no quiere decir que no era feliz, en ese momento tenía una familia espectacular, un futuro espectacular en el tema de pareja, tenía amigos, tenía futbol, tenpia dinero, todo lo que mi cultura me dijo: ‘lógralo’, y lo logré, pero a mí nadie me enseñó a decir: ‘ya lo logré, ¿ahora qué?’.