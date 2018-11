La razón por la que la FMF estaría molesta con ´Chicharito' Hernández

REDACCIÓN 06/11/2018 11:28 a.m.

Luego de que Javier Hernández confirmara en entrevista que ha pensado varias veces en dejar a la Selección Mexicana, las dudas de su ausencia en las últimas convocatorias pueden comenzar a tomar forma.

Tras el Mundial Rusia 2018, ´Chicharito´ Hernández no ha sido convocado con el ´Tri´, y aunque la primera lista que dio el ´Tuca´ Ferreti estuvo integrada en su mayoría de talento joven, los rumores no descartan que esta ausencia tenga que ver con una molestia que la FMF tiene con el máximo goleador de la Selección Mexicana.

De acuerdo con la información de José Ramón Fernández de ESPN, ´Chicharito´ se negó a hacer un comercial que le ofrecieron clientes de la FMF previo al Mundial, donde tenía que estar acompañado del quarterback de los Dallas Cowboys, Dak Prescott.

La decisión de Hernández de no realizar el comercial tuvo que ver con el compromiso que tenía en esos días con la Selección Mexicana que estaba por disputar los partidos de las eliminatorias mundialistas y su concentración estaba en eso.

En los últimos años, Javier Hernández se ha convertido en el futbolista con mayor popularidad del combinado azteca, por lo que prevé, que tras superar la enfermedad que lo alejó por un mes de las canchas, sea convocado por el ´Tuca´ Ferreti para la última Fecha FIFA en donde enfrentarán a Argentina.

La actitud de Chicharito que habría molestado a los directivos de la FMF en voz de @joserra_espn ???? pic.twitter.com/cYgUj8A2y6 — Futbol Picante (@futpicante) 6 de noviembre de 2018

Se sincera

La noticia de que Javier Hernández pensaba alejarse del ´Tri´ retumbó en los aficionados. El tapatío afirmó que ha pensado varias veces en dejarla y también recordó que las críticas le dan lo mismo.

Sí, ha pasado por mi cabeza, en todas las etapas ha habido pensamientos de no ir a la Selección.

El jalisciense confesó que si bien ha conseguido varios éxitos en su carrera, no todos los han dejado satisfecho.

Un momento que nunca he compartido en cámaras fue cuando tenía todo y no tenía nada, eso no quiere decir que no era feliz, en ese momento tenía una familia espectacular, un futuro espectacular en el tema de pareja, tenía amigos, tenía futbol, tenpia dinero, todo lo que mi cultura me dijo: ´lógralo´, y lo logré, pero a mí nadie me enseñó a decir: ´ya lo logré, ¿ahora qué?´.

A pesar de que durante su carrera se ha consolidado como un goleador con casi 500 goles y ha jugado en equipos de renombre como el Manchester United y Real Madrid, el tapatío ha sido blanco de críticas que, aseguró, le dan igual.

"No busco que me valoren, suena feo pero me da igual. A la gente que me admira le doy las gracias por darle la importancia a mi vida y también a los que me tiran, porque el hecho de me dediquen al menos un tweet significa algo", añadió.

dmv

