La polémica teoría sobre Julio César Chávez

La revista The Ring tiró la tesis de que Julio César Chávez le ganó a la mayoría de rivales de récords pobres

Fue en el artículo To Be The Best, en dónde el periodista Cliff Rold presentó una investigación en la que El César del Boxeo se ubica como el onceavo mejor boxeador entre un grupo de 100 leyendas del boxeo.

El ranking presenta la calidad y el nivel de los rivales, revisando uno a uno. Los peleadores, y como le fue ante rivales que estaban ranqueados entre los mejores 10 peleadores de su división en clasificaciones que la revista compiló desde 1925.

Tras el análisis de la revista, Julio César Chávez resultó ser el boxeador latinoamericano que mejor se desempeñó en su muestra de 97 años de rankings realizados.

De acuerdo a Izquierdazo, Chávez estuvo por encima de Nápoles, de Carlos Ortiz, de Monzon, de Durán y del Canelo.

Para el periodista que se encargó de la investigación, Chávez es uno de los mejores ejemplos de que para ser el mejor, hay que vencer a los mejores.

"El Gran Campeón Mexicano destacó en tres divisiones de peso, oficialmente invicto en sus primeras 90 peleas profesionales", destaca Rold sobre Chávez.

"La primera victoria de Chávez ante un rival clasificado entre los 10 primeros, fue también su primera victoria por el título del CMB, sólo unos meses después de ingresar a la clasificación en el peso superpluma. Julio César Chávez registraría una marca de 8-0, con siete de esas victorias ante rivales clasificados entre los 10 mejores pesos superpluma por The Ring, antes de subir de división".

"Chávez agregó un par de victorias notables en peso ligero. La primera, una paliza a Edwin Rosario por un cinturón de la AMB, pudo haber sido la mejor actuación de Chávez. Chávez ganó el reconocimiento de The Ring como campeón luego de una decisión sobre José Luis Ramírez. Podría decirse que la etapa más dominante de Chávez aún estaba por llegar".

"Chávez tenía marca de 62-0-0 cuando desafió a Roger Mayweather por un título del CMB en peso superligero en mayo de 1989. Desde esa victoria, hasta la primera derrota de Chávez ante Frankie Randall en enero de 1994, Chávez tuvo marca de 27-0-1 y superó a nueve oponentes clasificados por The Ring, ocho de ellos clasificados en peso superligero. La única mancha fue en un empate cuando retó a Pernell Whitaker por la corona de peso welter. Después de recuperar el título de Randall en 1994, Chávez agregaría tres victorias más ante rivales franqueados entre los 10 primeros, antes de perder ante Óscar de la Hoya en 1996 para terminar su era como campeón".

En total, Julio César Chávez sumó un récord de 23 triunfos, 4 derrotas y 2 empates, ante rivales clasificados entre los 10 mejores en la lista de The Ring.

El análisis también destaca la legendaria victoria de Chávez sobre Meldrick Taylor

"La primera victoria de Chávez sobre Meldrick Taylor llegó con ellos en los puestos 1 y 2 de la división. Según los estándares actuales, y la mayoría de las ocasiones anteriores a eso, la victoria de último segundo de Chávez le habría valido una tercera corona divisional de The Ring".

Los primeros 10 para The Ring

Sugar Robbinson (1), Joe Louis (2). Muhammad Ali (3), Tony Canzoneri (4). Emile Griffith (5), Floyd Mayweather (6), Willie Pep (7), Ezzard Charles (8). Manny Pacquiao (9) y Archie Moore (10).

Rold menciona en la ficha de Chávez que la máxima clasificación que le habría a dado al mexicano sería la décima en general. Habría compartido ese puesto con Archie Moore. Chávez sólo obtuvo un cinturón de The Ring en su carrera, y no los tres que merecía. Eso terminó por sacarlo del top ten histórico.

Chávez fue comparado con latinos y mexicanos En el ranking, Chávez fue el mejor latino evaluado. Quedó arriba de los históricos José "Mantequilla" Nápoles (15), Carlos Ortiz (21), Alexis Argüello (22). Carlos Monzón (26), Roberto Durán (33), Kid Chocolate (35), Canelo Álvarez (37). Ismael Laguna (43) y Vicente Saldivar (50).

En cuanto a los mexicanos y naturalizados mexicanos, Chávez termina con el mejor desempeño en el ranking de The Ring. Le siguen José "Mantequilla" Nápoles (15), Óscar de la Hoya (27), Saúl "Canelo" Álvarez (37). Vicente Saldívar (50), Rubén Olivares (68), Salvador Sánchez (74), Marco Antonio Barrera (77). Erik Morales (85) y Juan Manuel Márquez (87). El