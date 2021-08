La pobreza que padeció JC Chávez que le dio hambre de gloria

Hace unos días la leyenda del boxeo declaró que no tenía una buena relación con sus hijos. (Cuartoscuro)

Antes de convertirse en campeón mundial de boxeo y hacerse de los millones que eso conlleva, Julio César Chávez y su familia, con la que vivía en Obregón, Sonora, se encontraba en una situación de pobreza, misma que los llevó a vivir en un vagón de tren.

“Acordarme de eso me hace un nudo en la garganta. A veces no había para comer. Sin árbol ni regalos de navidad. Mirabas a otras casas con sustento y entre once hermanos se hacía muy difícil. Apenas alcanzaba para comer”, relató El Gran Campeón en entrevista para Yordi Rosado.

JC Chávez destacó que dichas circunstancias le sembraron el hambre por la gloria.



El pasado 20 de junio, a sus 58 años, Julio César Chávez se retiró de manera definitiva de los cuadriláteros con una pelea en la que venció a Macho Camacho Jr.

En ese mismo evento, luego de que ambos de sus hijos, Omar y Julio César Chávez Jr. perdieran sus respectivos combates, el gran campeón aseguró que Saúl “El Canelo” Álvarez es el mejor boxeador de México.

Hace unos días la leyenda del boxeo Julio César Chávez declaró que no tenía una buena relación con sus hijos supuestamente esto tras haber convivido con Saúl "Canelo" Álvarez durante su última pelea de exhibición.

Las declaraciones del César del boxeo no fueron bien recibas por su hijo Omar Chávez, quien dio su versión sobre la poca relación con su padre, según The Businessman no hay problema por la amistad entre ''El Canelo'' y el excampeón de boxeo, el conflicto con su progenitor se debe a un incumplimiento por el pago de su última pelea contra Ramón ''Inocente'' Álvarez.

Chávez peleó como boxeador profesional de 1980 a 2005, años en los que consiguió un récord de 107 victorias (84 por la vía del nocaut), seis derrotas y dos empates.



