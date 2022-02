La "picante" discusión entre Ochoa y Oswaldo Sánchez por la selección mexicana

El andar de la selección mexicana en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 sigue dividiendo opiniones en el medio. Al termino del encuentro que culminó con una victoria para "El Tri" sobre Panamá, Guillermo Ochoa, lanzó una indirecta tanto a Oswaldo Sánchez como a Moisés Muñoz, que generó un "picante" cruce de palabras.

"Parece que ahora resulta que todos los partidos son fáciles y que ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así, y lo sabe la gente que estuvo en la selección y que trabajan con ustedes, que a veces se les olvida lo que vivieron acá y como la pasaron acá", señaló el arquero de América para TUDN.

¿Qué respondieron Oswaldo Sánchez y Moisés Muñoz?

Después de la entrevista realizada en el programa "Contacto Deportivo", Paco Villa les dejó en claro que este cometario era dirigido para ambos ex guardametas a lo que contestaron.

"Ahora, hay una realidad, el primer tiempo desastroso y hay que decirlo, aunque muchos jugadores les duela, estamos aquí para analizar y no para echar porras. También sufrimos de vez en cuando, tenemos la experiencia de haber sido mundialistas, pero no estamos para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Cuando eres jugador te sientes atacado", fue la respuesta de Oswaldo Sánchez.

"Siempre como jugador escuchas comentarios de la gente que analiza los partidos y de repente se te olvida que tienes que recibir esas críticas para crecer, aceptarlas y mejorar. A cuando estás de este lado debes analizar olvidándote de lo que viviste como futbolista. La presión es canija y cuando terminas liberándola, de repente se te empieza a soltar y decir un montón de cosas. No venía al caso", contestó Moisés Muñoz.

Al final, tanto Oswaldo como Moisés e incluso Rafa Márquez justificaron las palabras de Ochoa por ´el calor del momento´.