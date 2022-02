La pelea que hundió al "Travieso" Arce y lo dejó al borde del retiro

El boxeador mexicano Jorge "El Travieso" Arce y pentacampeón del super gallo se convirtió en uno de los mayores representantes del box nacional hasta el encuentro contra Nonito Donaire que marcó un antes y un después en su carrera.

A través de una entrevista en un podcast denominado "Un Round Más" señaló que la derrota contra Donaire le causó una fuerte depresión que tuvo que ser tratada por especialistas.

El pugilista reconoció que antes de que se pactara la pelea, él sabía que no tenía el mismo rendimiento de años anteriores, sin embargo aceptó debido a la gran oferta económica que le fue ofrecida.

Una vez aceptado el combate, el sinaloense se preparó pero ya en la pelea no duró más allá del tercer round en donde fue derrotado por la vía del nocaut.

Posterior a esta derrota en el 2012, Arce fue consumido por la tristeza de no haber podido dar un mejor desempeño en su última pelea lo cual le trajo incluso problemas de peso además de contar con una fatiga constante.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

"Él era muy rápido para mí, no vi el golpe, me noqueó y me deprimí un año con esa pelea porque perdí, estaba muy mal y me deprimí un año sin hacer nada", relató el boxeador.

Después de haber recibido atención especializada para tratar este cuadro de depresión, El Travieso decidió retomar sus entrenamientos lo cual le costó un año para recuperar por completo el ánimo y volver a pactar peleas en su carrera en el 2013.

Finalmente el pugilista nacional decidió retirarse en el año de 2014 tras perder un combate contra Jhonny González.

EL REGRESO

Tras haber dejado los cuadriláteros, Jorge Arce pactó una pelea más en su carrera para 2015 contra Nonito Donaire quien en años atrás lo había derrotado.

El objetivo del sinaloense era sumar un cinturón más a su récord de trofeos ya que el filipino era en ese entonces el campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), sin embargo nada salió como El Travieso esperaba.

La pelea dio inicio y poco a poco la técnica de Donaire comenzó a dominar la pelea mermando así la defensa de Arce lo que lo llevó a caer en varias ocasiones.

(Foto descriptiva: Cuartoscuro)

A pesar de que el mexicano buscó reponerse del dominio de Nonito, sus esfuerzos fueron en vano y fue así que para el tercer asalto de la contienda un puñetazo con el guante izquierdo impactó de lleno la cara del sinaloense que cayó a la lona sin poderse recuperar.

Finalmente, después de haber sido revisado por médicos del lugar, Jorge "El Travieso" Arce dijo a los medios que definitivamente esa había sido su última pelea como boxeador profesional.

CAO