La pelea más difícil de Julio César Chávez; creyó que perdería la vida

La leyenda del boxeo mexicano, el histórico Julio César Chávez recordó cuál fue la pelea más difícil de su vida y donde creyó que podía morir. Irónicamente el triunfo más memorable en la carrera de JC Chávez, es uno de sus peores recuerdos, el nocaut a Meldrick Taylor.

Aquella pelea que ganó por K.O. a Taylor, en los últimos segundos del round 12, fueron una pesadilla para el mexicano, ya que confesó que esa fue la única pelea en donde "sintió que se moría".

"Ese momento marcó mi carrera, fue la pelea más difícil, el peleador más grandes que enfrenté. Con el respeto de De la Hoya y los otros que me ganaron, Taylor fue el mejor, el más rápido, el más fuerte, tenía todo lo que un peleador quiere tener. Era Campeón Olímpico, Campeón Mundial invicto", recordó Chávez en entrevista con TUDN.

"Es la única pelea en la que sentí la muerte, se siente horrible. Estaba con un peleador más rápido que yo, más fuerte que yo, pero no tenía los huevos que yo tenía. Quise pelear a un ritmo sobrehumano para no verme lento junto a él, desde el primer round estuve sobre él, mi esfuerzo era sobrehumano y veía que la pelea se alargaba. En el décimo round llego a la esquina y pierdo la noción, no recuerdo nada hasta que en el round 12 me despiertan con aquellos gritos de ´Hazlo por tu familia, por México, por todos, puedes noquearlo".

Julio César Chávez se desgastó tanto aquel 17 de marco en el combate ante Taylor, que está seguro que pudo haber sufrido un derrame cerebral segundos después de noquearlo.

"Te juro por Dios que cuando lo tumbé, no me importaba ganar o perder, lo que quería era que sonara la campana porque me quería desmayar, quería vomitar. Si hubiera vomitado me da un derrame cerebral y tal vez no la cuento", afirmó.

(dmv)