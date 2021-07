La pelea fuera del ring de "Canelo" con Julión Álvarez

El gran campeón mexicano Saúl "Canelo" Álvarez mantiene enfrentamientos dentro y fuera del ring. Ahora se ha revelado cómo se dio el distanciamiento del boxeador con uno de sus grandes amigos: el cantante Julión Álvarez.

Fue el artista del género regional quien reveló que ya no lleva tan buena relación con el Canelo ni con el también cantante Christian Nodal.

En entrevista con Suelta la Sopa, Julión confesó que decidió romper la relación de amistad que mantenía con ellos, aunque era muy cercano a ambas personalidades.

Reveló que el motivo de sacarlos de su vida fue para no causarles problemas, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo pusieran en la lista negra por posibles vínculos con el crimen organizado.

"Ahí nos vemos", fue el mensaje que envió al "Canelo" y a Nodal, entre otros de sus contactos, para sacarlos de problemas legales que él enfrenta desde hace varios años.

"Cuando los señalamientos, yo personalmente mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije: ´Ahí nos vemos´", explicó el cantante.

"Yo tengo muchas relaciones con personajes muy públicos que desgraciadamente yo sé que puede afectarles. Sí perdimos, perdimos contacto, con "Canelo" ya tiene rato", dijo sobre el boxeador que era un asistente asiduo a los conciertos de Julión.

En el caso de Nodal, a quien ayudó a empezar en su carrera artística, las razones fueron las mismas, por lo que descartó una colaboración musical.

"Encantado si se pudiera, ¿por qué no? Yo sé completamente que no es posible, él está con una compañía que, la misma compañía no se lo permitiría", aseguró.

Julión Álvarez agregó que ahora, con la pandemia de covid-19, ha podido pasar más tiempo con su familia y disfruta más de su compañía.

"Hay que verlo de la mejor manera y muy positivo, en ese momento yo lo dedico a disfrutar a mi familia. A regresar después de 18 años a mi pueblo, cuando yo iba 2 o 3 días, ahora me voy a mi casa, a disfrutar a mi familia", comentó.





(Luis Ramos)