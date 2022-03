¿La pelea de El Canelo ante Bivol corre peligro por la guerra Rusia vs Ucrania?

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado al deporte, desde perder la sede para la final de la Champions League y la cancelación del Gran Premio de Rusia, hasta quedar eliminados del Mundial de Qatar 2022.

El impacto de la invasión a Ucrania ha provocado que el mundo aísle a Rusia no solo en lo político y económico, también en lo deportivo, y las consecuencias podrían seguir creciendo en los próximos días, semanas y hasta meses.

Uno de los afectados podría ser el mexicano Saúl El Canelo Álvarez por su próxima pelea, en donde enfrentará al ruso Dmitry Bivol, campeón de peso semicompleto de la AMB.

¿Podría cancelarse la pelea entre Bivol y El Canelo?

La WBA informó que debido al conflicto bélico, los boxeadores rusos y bielorrusos, serán excluidos temporalmente de las próximas listas de clasificación, mientras que los campeones mundiales o regionales mantendrán su estatus, aunque todo podría modificarse.

Esto quiere decir que al menos a corto plazo, Dmitry Bivol mantendrá su estatus como monarca, pero, si el conflicto entre Rusia y Ucrania no mejora, la Asociación podría tomar la decisión de nuevas restricciones contra los boxeadores rusos, lo que afectaría el combate que se tiene pactado para el próximo 7 de mayo.

Las restricciones que tendrá Bivol en su pelea ante El Canelo

Álvarez tendrá el reto de cambiar de categoría y pelear en las 175 libras ante Bivol. Sin embargo, para subirse al ring el próximo 7 de mayo, la WBA tendrá que apegarse a restricciones entre las que destacan que no podrá usar los colores de su bandera y en vez del nombre de Rusia, portará la palabra Paz (Peace en inglés) en su short.

-No se permitirá que los boxeadores rusos entren al ring con su bandera, no se tocará el himno y no se nombrará el país.

-La AMB se reserva el derecho de excluir de su ranking a los boxeadores que se pronuncien a favor de la guerra.

-En el ranking se utilizará la palabra "paz" para reflejar a los combatientes rusos y no las siglas del país.

-El incumplimiento de estas medidas traerá sanciones por parte de la AMB.

