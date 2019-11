La Mujer y el Premio Nacional del Deporte

La semana pasada se anunció a Alexa Moreno como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2019. Este es el cuarto año consecutivo en el que al menos una mujer ha sido galardonada con la máxima distinción que ofrece el Gobierno de México a nuestros deportistas.

Hablemos brevemente de ella y otras deportistas que en los últimos 10 años han ganado este reconocimiento y que esperamos ver en Tokio 2020 representando a México. Son atletas que nos deben hacer sentir orgullosos y que han venido poniendo en alto el nombre de nuestro país.

Alexa Moreno – 2019. Gimnasia Artística.

Alexa es un caso único de éxito en la gimnasia femenina de México, ninguna mujer en esta especialidad ha llegado a los niveles que ella ha alcanzado. Ha sido múltiple medallista en Juegos Centroamericanos, siendo los del 2010 los primeros en los que destacó. También ha ayudado a México a obtener medallas por equipo en los últimos dos juegos Panamericanos.

Especialista en Salto de Caballo, el mayor logro de Alexa se dio en el 2018, cuando participó en el Campeonato Mundial del Gimnasia en Doha (Qatar) y obtuvo la medalla de bronce en el mencionado aparato. Fue la primera medalla obtenida por una gimnasta mexicana en un mundial.

Originaria de Mexicali, empezó a practicar gimnasia a los 3 años. Hoy cuenta con 25 años.

Alexa Moreno representó a México en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y clasificó a la final del Salto de Caballo. Como en otros casos, la atleta tuvo que hacer acopio de fuerzas para lidiar con las críticas dentro de nuestro país ... fue atacada con crueldad en redes sociales debido a su físico, que se sale del patrón que normalmente vemos en las gimnastas ... fue algo que resintió Alexa pero afortunadamente su carácter le ayudó a no doblegarse y salir fortalecida de ese 2016. Me parece ejemplar la forma en la que superó las críticas y siguió preparándose hasta obtener su gran actuación en Doha.

Ya está clasificada para participar en Tokio 2020. En el más reciente mundial de gimnasia, disputado en Alemania este año, obtuvo el sexto lugar en el Salto del Caballo. No quedó muy separada de las gimnastas que obtuvieron segundo y tercer lugar (Simone Bailes fue primera, con amplia ventaja) así es que si a eso le sumamos su bronce del año pasado parecería que podemos soñar con una medalla para Alexa Moreno.

Alegna González – 2018. Marcha.

Alegna es una joven promesa del atletismo de México. Ha lucido en competencias juveniles y a sus veinte años está haciendo sus primeras incursiones en la caminata de 20 kms, pero sus resultados previos y su dedicación auguran un brillante futuro.

En 2017 ganó el primer lugar en el Panamericano Juvenil (menores de 20 años) y en 2018 obtuvo el oro en el Mundial para menores de 20 años. Estos dos triunfos los alcanzó en la especialidad de 10 kilómetros.

Nacida en Ojinaga, Chihuahua, Alegna dio sus primeros pasos en la marcha cuando cursaba la primaria. A los 15 años decidió dedicarse a este deporte. Sus resultados como juvenil han sido espectaculares, al grado de obtener a muy temprana edad el Premio Nacional del Deporte.

Las marchistas normalmente requieren de alcanzar cierta madurez física para llegar al punto más alto de sus carreras ... parecería que Alegna no está ahí aún por lo que todo parece indicar que habrá que esperar un poco para que pueda entrar a pelear por una medalla olímpica, aunque ya ha demostrado avances importantes y en este momento está dentro de las mejores 25 atletas en la marcha de 20 kilómetros.

Obtuvo ya su pase a Tokio ... creo que si puede terminar dentro de los primeros 10 – 15 sitios, habrá dado un gran salto para llegar en plenitud a los Juegos Olímpicos del 2024.

Natalia Botello – 2017. Esgrima.

Otra promesa del deporte mexicano, con logros impresionantes en sus primeros años, Natalia ha tenido una carrera espectacular en categorías juveniles y hoy busca reclamar también sitios de honor en el más alto nivel de competencia.

A los 14 años ganó el Campeonato Mundial Juvenil, disputado en Bulgaria, en la especialidad de Sable. Eso le valió ser la abanderada de México en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que tuvieron lugar en Buenos Aires, en el 2018; en esos juegos ganó la medalla de plata. Hoy está compitiendo ya en los Campeonatos Mundiales de Esgrima.

Nacida en Tijuana en 2002, Natalia fue descubierta cuando cursaba el sexto año de primaria y ahí inició su aventura, la cual ha requerido de entrenamientos muy fuertes que tal vez al inicio le costaron trabajo pero sus resultados hablan por si mismos.

La expectativa de su entrenador es que Natalia Botello esté al tope de sus capacidades hacia 2024, Olimpiada a disputarse en París ... pero cuando se le pregunta a Natalia por su aspiración, ella habla del 2020 y de su compromiso de buscar una medalla para México. No se si lo logrará pero tener los resultados que ha tenido a su edad nos dicen que sería un error descartarla.

Actualmente está en la búsqueda de un lugar en la delegación que nos representará en Tokio 2020.

María del Rosario Espinoza – 2016. Taekwondo.

Esta extraordinaria atleta no requiere carta de presentación, su carrera habla por si sola y ganar el Premio Nacional del Deporte en 2016 fue el resultado de toda una trayectoria.

María del Rosario ha ganado:

· Medallas en tres Juegos Olímpicos diferentes. Una de oro, una de plata y una de bronce.

· Tres medallas en Campeonatos Mundiales, incluyendo una de oro.

· Dos medallas en Juegos Panamericanos.

· En Juegos Centroamericanos y del Caribe, acumula tres preseas.

Nacida en 1987 en Sinaloa, inició su trayectoria internacional en el ya lejano 2003. No encuentro muchos atletas mexicanos con una carrera tan larga y exitosa como la de Espinoza.

¿Tendrá el gas suficiente para traer una cuarta medalla de Olimpiadas? No se ve fácil el camino ... ella quisiera retirarse en Tokio 2020 y hacerlo al nivel que la ha caracterizado. Me parece que sería la coronación de una enorme carrera pero incluso si no llegara a esas Olimpiadas o si no pudiera traer una medalla más, quedará en la historia como una de las más grandes deportistas que hemos tenido en México.

Lupita González – 2016. Marcha.

Una de las favoritas de los mexicanos, Lupita González se encargó de revivir las glorias de la Caminata Mexicana al obtener una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

María Guadalupe González nació en la Ciudad de México en 1989. Practicó el box pero (afortunadamente) después se movió hacia el Atletismo, en donde fue practicando diferentes disciplinas hasta que en el 2013 se volcó hacia la marcha.

Con tan solo un año en la Caminata, Lupita implantó en 2014 el récord nacional. En 2015 fue primer lugar en los Juegos Panamericanos y en 2016 ganó en el Campeonato Mundial de Caminata por Equipos, lo cual hacía suponer que podría hacer un buen papel en los Olímpicos de ese mismo año.

Lupita nos entregó en Río una actuación memorable y muy emotiva ... en una cerrada lucha con la china Lui Hong, se quedó con la medalla de plata al ser superada en el cierre de la carrera ... terminó dos segundos por detrás de Hong. La expresión que reflejó en su rostro el esfuerzo final por alcanzar el oro es inolvidable.

En los Campeonatos del Mundo por Equipos, en Inglaterra 2016 y China 2018, quedó en primer lugar, siendo la primer mujer en ligar dos títulos.

Desafortunadamente en mayo de este año Lupita fue suspendida de toda competición, hasta 2022, por dopaje. La delegación mexicana ha apelado y está peleando el caso, aunque hasta este momento las perspectivas no parecen ser favorables. Sería una pena no ver a Lupita en Tokio.

Aída Román – 2012. Tiro con Arco.

Del 2013 al 2015 no hubo mujeres condecoradas con el Premio Nacional del Deporte. 2012 le perteneció a Aída Román.

Ha sido parte de una generación de oro del Tiro con Arco en México. Un deporte que podríamos decir que pasaba desapercibido para México en Olimpiadas, en la última década parece haberse convertido en una de nuestras cartas fuertes para ganar medallas. Aída ha sido pieza instrumental en esto.

Sus logros internacionales iniciaron en 2010 en Juegos Centroamericanos, en donde consiguió 8 medallas (sí, 8), siete de ellas doradas. Ha ganado medallas en cuatro diferentes Juegos Panamericanos y ha sido campeona mundial en dos ocasiones. En los Olímpicos de Londres 2012 obtuvo la medalla de plata. Vaya carrera de Aída.

A sus 31 años, Román buscará entre diciembre de este año y enero del 2020 ganarse un lugar en la delegación mexicana de Tiro con Arco que participará en Tokio. Su experiencia será fundamental para apuntalar a un equipo que busca continuar siendo protagonista y estar en la lucha por las medallas, tal como ha sucedido en las últimas Olimpiadas.

Paola Espinosa – 2009. Clavados.

En 2011 Yadira Lira ganó el Premio Nacional del Deporte pero ya está retirada como atleta. En 2010 lo ganó Paola Longoria, la mejor jugadora de raquetbol del mundo y sin duda una de las más grandes atletas que ha dado México pero desafortunadamente ese deporte no forma parte del programa olímpico.

Pero en 2009, Paola Espinosa, la mejor clavadista mexicana de la historia, obtuvo el preciado galardón.

De muy larga trayectoria, estos son los triunfos más resonantes de Paola:

· En los Olímpicos de Pekín 2008 obtuvo medalla de bronce en clavados sincronizados en plataforma de 10m. En Londres 2012, compitiendo en la misma especialidad alcanzó medalla de plata. En Río 2016 obtuvo un cuarto lugar.

· En Campeonatos Mundiales, su mayor logro fue el oro en Roma 2009, en la plataforma ... se convirtió así en la primera campeona mundial mexicana en clavados. En Barcelona 2003 y Shanghái 2011ganó medalla de bronce. En este 2019 ganó otra medalla de bronce.

· Ha arrasado en Juegos Panamericanos, con un total de 15 medallas, 8 de ellas de oro.

Nació en La Paz, Baja California Sur, en 1986. Hace dos años, en julio de 2017 tuvo su primera hija ... me parece notable que siendo mamá haya podido combinar ese papel con su carrera como clavadista, lo cual sin duda no es nada fácil ... en los Panamericanos de Lima 2019 y el Mundial de Corea del Sur demostró que sigue estando en un altísimo nivel competitivo.

Clasificada a los Juegos Olímpicos de 2020, buscará seguir cosechando triunfos tanto en clavados sincronizados como individuales.

Este 2019 recibirá el Premio Nacional del Deporte, en reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Este destacado grupo de atletas mexicanas muestra también una variedad que llama la atención y me llena de esperanzas de un exitoso Tokio 2020. Hay deportistas muy experimentadas como María del Rosario Espinoza, Aída Román y Paola Espinosa ... pero también hay juveniles que vienen con tremendo empuje, como Alegna González y Natalia Botello. Tenemos representantes de atletismo, esgrima, clavados, taekwondo, gimnasia y tiro con arco.

Pero más allá de esa diversidad que encontramos en estas siete extraordinarias atletas, hallaremos como común denominador la preparación, la disciplina y el carácter que han tenido para sobreponerse a las situaciones que se les han presentado ... pero sobre todo el orgullo que muestran en todo momento de representar a México y competir sin complejos con las mejores del mundo. Las ganadoras del Premio Nacional del Deporte no son un ejemplo solo para las mujeres o los deportistas del país, sino para todos nosotros, los mexicanos.