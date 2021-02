La inspiradora historia de Arly Velásquez, el único mexicano en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Entrenando para una competencia, salto, caigo de cabeza, se me comprime la espalda y en ese momentos dos vértebras se cuartearon. Permanezco acostadp en la tierra, llegan los paramédicos, me revisaron y me dijeron ‘siéntate, no tienes nada’. Cuando me senté, las vértebras cuarteadas colapsaron y tuve la compresión medular”, recordó Arly Velázquez en una entrevista para el canal de YouTube Duck Media Digital.