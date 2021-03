La impactante marca de Santiago Ormeño, el jugador sensación de Puebla

Santiago Ormeño igualó la cifra de seis goles del torneo pasado en el Guard1anes 2021. Actualmente desea mantener su buen momento como goleador, pues el delantero del puebla suma 13 tantos en la temporada 2020-2021 y busca superar a J.J. Macías, Henry Martín e Hirving Lozano.

Actualmente es el máximo anotador mexicano en cualquier liga del mundo, pues suma el tanto en Liguilla y llegar a trece anotaciones. Supera a José Juan Macías que empata a doce con Henry Martín. Además, hablando de futbolistas mexicanos en el extranjero, Ormeño supera al "Chucky" Lozano quien suma nueve dianas en la Serie A.

Luis Ángel Landí, es otro de los delanteros mexicanos que se contabiliza, pues el jugador del Guastatoya de la Primera División de Guatemala suma 10. Asimismo, por la lesión de Raúl Jiménez, no se encuentra en esta lista, ya que únicamente logró cuatro antes del terrible accidente.

Con 27 años, Ormeño es uno de los mexicanos que debutó tarde en primera división como el caso de Oribe Peralta, pero es el atacante con más anotaciones en lo que va la temporada y colabora con deis de los once tantos que suma Puebla en el torneo.

Santiago mantiene posibilidades de jugar para la selecciones de México o Perú, pues mantiene ambas nacionalidades pero ninguna de las federaciones ha emitido una convocatoria para el delantero.

"Son mis dos países (México y Perú) y creo que a lo mejor no me llama nadie, pero me voy con el primero que me llame y tenga el interés por mi", mencionó hace unas semanas.

mac