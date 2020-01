La historia de Jimmy Garoppolo, el quarterback que busca regresar a la gloria a San Francisco 49ers

James Jimmy Richard Garoppolo, es el quarterback de los San Francisco 49ers; equipo que estará disputando el Super Bowl LIV ante los Kansas City Chiefs, el próximo dos de febrero.

Garoppolo es nacido en el Estado de Illinois, Estados Unidos, el 2 de noviembre de 1991. En 2010 jugó en los Panteras de la Universidad de Illinois hasta 2013, año en el cual consiguió el Premio Walter Payton, el cual se otorga al jugador más ofensivo de la División l de la Subdivisión del Campeonato de Football.

Posteriormente durante el 2014, en el Draft de la NFL, fue fichado por el equipo New England Patriots, durante la ronda dos. Su 2015 no fue tan bueno como se esperaba, pues solo disputó cinco juegos donde no obtuvo ningún punto.

Solamente duró tres años con los Patriots, equipo que dejó por San Francisco 49ers; al que llegó en el año de 2017. Los niners vieron una inversión a largo plazo con dicho fichaje, pues no había tenido buenos momentos con New England, ya que solo había iniciado tres o cuatro partidos durante su paso.

Durante su primer partido ante los Seattle Seahawks, Garoppolo no pudo hacer mucho por su equipo, después de que entrara por Beathard, quién había salido por una lesión en la cadera y rodilla, lo único que hizo fue un pase de anotación de 10 yardas; su equipo cayó 24-13.

Pero en su primer partido de titular, ante los Chicago Bears, Jimmy se llevó la victoria con resultado final de 15-14, Garoppolo, había logrado un pase de anotación. Según el Buró de Deportes de Elías, realizó 293 yardas aéreas y estableció el récord de franquicia para la mayoría de los yardas que pasan por un jugador en su 1er comienzo con el equipo.

De acuerdo con ESPN, en 2017, recibió los galardones de Jugador de la semana de FedEx Air (Semana 15), Castrol EDGE Clutch Performer de la Semana (Semana 15 y 16).

Jimmy Garoppolo ya se va a empacar su cosas para Miami #GoNiners #SuperBowlLIV ????? pic.twitter.com/7qvYuh5KbG — NFL México (@nflmx) January 20, 2020

En la temporada de 2018 el equipo de los 49ers, había firmado el contrato millonario de Jimmy, que lo posiciona como el mayor contrato es cuestión monetaria de toda la historia de la NFL; fue por un total de 137.5 millones de dólares.

Y con información de Fox Sports, iniciando el año de 2018; El equipo de San Francisco había confirmado que el quarterback sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que se despidió de la temporada.

?? ?? ??#NFLxFOX Lo que ganaría Jimmy Garoppolo si cumple con todos los objetivos con 49ers...



El mejor contrato por temporada en la historia.



*** 74 millones garantizados@FOXImpactoNFL pic.twitter.com/iOrzCv5aCM — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 8, 2018

Su regresó en agosto de 2019, no fue como esperaba, pues estar tanto tiempo de las canchas le estaba haciendo pesar los primeros juegos, porque consagró al equipo como actual campeón de la conferencia nacional.

San Francisco espera cosechar su sexto anillo con el que se unirían a los Patriotas y Steelers como los únicos equipos con esta cifra de campeonatos.

(Diego Gómez García)