La historia de Alexa Moreno, la gimnasta que sufrió bullying por su peso y hoy pone en alto el nombre de México

Alexa Moreno hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en subir al podio en el Mundial de Gimnasia Artística, obteniendo para México el bronce en la categoría de salto de caballo.

Después de siete meses, 'Chicharito' vuelve a celebrar un gol

La intervención de Moreno en el Mundial, que se celebra este año en Doha, Qatar, la dejó a solo ocho centésimas de hacerse con la medalla de plata: con un promedio de 14.508 se quedó muy cerca de la canadiense Shallon Olsen, que logró la segunda posición con 14.516. El oro fue para la estadounidense Simone Biles, con 15.366.

En esta final por aparatos, la gimnasta de México ejecutó dos ejercicios: en el primer salto de caballo obtuvo una puntuación de 14.600, y en el segundo 14.416. Estas calificaciones le procuraron un lugar en el podio, al conseguir un promedio de 14.508.

Tras haber sido séptima en los Mundiales de Tokio 2011, Naning 2014 y Glasgow 2015, la gimnasta mexicana, de 24 años, demostró en Doha su incuestionable progresión.

El bronce de Moreno en el Mundial llega después de las crueles burlas que recibió durante su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La gimnasta no consiguió clasificarse para la final y sufrió el bullying de muchos usuarios mexicanos que desbordaron las redes sociales acusándola de estar "gorda".

Alexa Moreno no es gorda, es compacta, es como un vochito bien macizo.

Así fue como Alexa Moreno ganó bronce en el Mundial de Gimnasia

Aunque Moreno reconoció entonces estar "triste" y dolida por la dureza de los comentarios, aseguró que se sentía satisfecha con su participación en los Juegos, en los que se clasificó como trigésimo primera del All Around.

No me sorprenden las burlas a Alexa Moreno, lo que me sorprende es que las cuerdas hayan resistido sus 180 KG de peso.