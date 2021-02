La foto de Valdez tras noquear a Berchelt que aplaude el mundo del box

El sábado en la noche, Óscar Valdez se coronó como el nuevo campeón del Consejo Mundial de Boxeo luego de vencer por knocout a Miguel Berchelt en diez asaltos. Al término de el encuentro, el vencedor sonorense le deseó pronta recuperación.

Quiero desearle lo mejor al @AlacranBerchelt, estoy seguro que puede volver a ser campeón mundial porque es un verdadero guerrero, solo tengo respeto hacia él.

Espero que vuelvas al ring pronto campeón, pronta recuperación. pic.twitter.com/BrY2oeC0RV — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) February 21, 2021

Óscar le quitó el título mundial de forma justa, pues independientemente del nocaut, dominó el encuentro sin dejar que Miguel encontrara un ritmo constante.

Asimismo, Saúl "Canelo" Álvarez felicitó a Valdez: "No sabes qué pinche gusto, me quedé ronco. Te moviste perro, vete la cara, no te tocó. ¡Qué pinche orgullo, orgullo cabrón, todos te vimos!".

mac