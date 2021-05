La fortuna del Canelo Álvarez y sus negocios millonarios fuera del boxeo

Gracias al boxeo Saúl Canelo Álvarez puede presumir de fama, fortuna y lujos, pero abajo del ring también pega duro y ha decidido igualar lo hecho por uno de los boxeadores más ricos del mundo, Floyd Mayweather Jr., quien gana millones gracias a sus negocios dentro y fuera del mundo del pugilismo.

El mexicano ya tiene un plan de negocios para vender desde cigarros, bebidas alcohólicas, teléfonos móviles, hasta gasolina, toallas sanitarias y tampones.

Los negocios del Canelo

La primera empresa que fundó Saúl Álvarez fue "Canelo Espectáculos", negocio que creó junto a su entrenador Eddy Reynoso.

La empresa tiene el objetivo de promover, contratar, diseñar y organizar espectáculos artísticos, deportivos, musicales. Además de asesoría y consultoría en publicidad, comunicación y administración y operación de empresas.

De acuerdo a Forbes, en 2020, el Canelo constituyó a SSA Capitales y Más, una empresa que ofrece servicios de investigación, selección, promoción y desarrollo de proyectos de inversión.

La fortuna del Canelo Álvarez

En 2020, el boxeador mexicano se colocó como el único mexicano en el raking Forbes de los 100 atletas mejor pagados.

Su fortuna sigue creciendo, y en los últimos meses registró ganancias por 37 millones de dólares, de los cuáles 2 millones fueron por patrocinios y 35 millones por salarios y premios.

Los futuros negocios del Canelo Álvarez

Pese a la pandemia de covid-19, Álvarez peleó en diciembre 2020, y los meses previos rompió su contrato con Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya y DAZN por incumplimiento de contrato.

Pero esto no detuvo a uno de los mejores libra por libra, pues en medio de la pandemia encontró cómo abrirse paso en otros negocios, y lo hizo a través de Canelo Energy, Upper, Upper Energy y CA.

Canelo Energy ofrece los servicios de reabastecimiento de gasolina para vehículos, reparación y mantenimiento. Incluso abrirá algunas gasolineras en territorio mexicano.

"Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México que se van a llamar ´Canelo Energy´. Cuando tú vayas a echar gasolina, que todo sea del Canelo, ese es mi reto más grande", dijo el pugilista tapatío en una entrevista la semana pasada con el periodista Graham Bensinger.

Canelo Energy también ofrece aceites y grasas para uso industrial, ceras, composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo, además de combustible y materiales de alumbrado, velas y mechas de iluminación.

La marca CA fue creada para ofrecer tratamiento de materiales, reciclaje de residuos y desechos, purificación del aire y tratamiento de agua, servicios de impresión, conservación de alimentos y bebidas, así como gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina.

Por otra parte, Upper venderá adaptadores de batería, de cable, telefónicos, auriculares, manos libres, cables USB, aparatos de telefonía móvil inalámbrica y teléfonos móviles.

Upper tiene un giro, porque también se encarga de producir alimentos de origen animal, verduras, legumbres en conservas, congeladas, refrigeradas, secas y cocidas, huevos, leche, quesos, mantequilla, yogur, entre otras.

Upper lanzará toallas sanitarias, tampones higiénicos, enjuagues bucales y desinfectantes.

Canelo quiere que Upper vaya desde servicios de tiempo aire para teléfonos celulares, hasta cigarros, puros, cigarrillos electrónicos y bebidas alcohólicas.

"Yo quiero ser un billonario en los negocios. No estudié, vengo de muy abajo pero me gusta aprender, me gusta saber muchas cosas. Yo Me pudiera retirar y ya pudiera vivir tranquilo, pero me gusta lo que hago, el boxeo es mi vida, hasta que pueda voy a seguir aquí. Siempre he querido que en el boxeo nada más sea un gusto, algo que me encante, no hacerlo por dinero". ?

