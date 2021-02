La fiesta irresponsable que causó la cancelación de la Liga MX

Oficialmente el torneo Clausura 2020 de la Liga MX ha sido cancelado. Pese a los intentos por salvar la temporada que se disputó hasta la jornada 10, una fiesta irresponsable que demuestra cómo se han relajado las medidas de confinamiento, acabó con las esperanzas de tener de vuelta el futbol mexicano.

En medio de los rumores que aseguraban que algunos dirigentes apoyaban la cancelación del torneo, salió a la luz la polémica fiesta del portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, misma que propagó los contagios en el club.

Jugadores dan positivo a covid-19

El pasado miércoles, Santos anunció a través de un comunicado que ocho de sus jugadores dieron positivo a coronavirus tras someterse a la prueba que realizó el club.

Sin embargo, los casos de infectados en el cuadro de Torreón siguen en aumento, y hasta este jueves, ya son 12 los integrantes del equipo que se encuentran contagiados.

Tras un reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, institución que ha estado registrando los casos, la Liga MX informó de estos nuevos contagios, y al igual que como lo hizo con los primeros ocho, se guardó los nombres de los futbolistas que dieron positivo a las pruebas PCR que se realizaron a inicios de esta semana.

La fiesta irresponsable de Jonathan Orozco

Orozco festejó su cumpleaños 34 sin respetar las medidas sanitarias ante la pandemia de coronavirus. Las fotografías y videos de la celebración fueron difundidas en redes sociales, en donde el arquero estuvo acompañado no solo de algunos invitados, también de una banda que tocó música en vivo.

Aunque no se tiene información de quiénes fueron los invitados a la fiesta, seguramente algunos de sus compañeros en el club lagunero, también habrían pasado por alto el confinamiento para asistir a la celebración.

Jonathan Orozco, el único jugador que confirmó contagio

Tras las críticas, el portero de Santos, afirmó a través de un live que era uno de los 12 jugadores contagiados de covid-19.

“Primero que nada, quiero aclararles que se me informó que fui positivo. Estoy bien, no tengo síntomas ni mi familia. Me siento mal, por mi familia, me siento apenado. Pido una disculpa, no es el ejemplo que quiero dar”.

El guardameta de 34 años, señaló que el resto de sus compañeros con positivo, no han ido a su casa como se ha rumorado, pues, según el arquero, a la reunión que fue difundida en redes sociales, solo invitó a dos personas.

“En ningún momento han estado en mi casa como se comenta. Es mentira que hubo una fiesta, tuve una reunión e invité a dos personas… yo no salí de mi casa para nada. No sé de qué manera pudo llegar el virus a mi casa, si por un paquete, alguna comida que pedimos o por alguna persona que vino”.

Jonathan Orozco confirmó ser portador asintomático de COVID-19.



“Hoy más que nunca debemos de cuidarnos.”



-No sabe como contrajo el virus ya que no ha salido de su casa.

-Aceptó la reunión con la que se le ha involucrado.

Un integrante de la banda también tendría covid-19

A través de un comunicado, el grupo musical ‘La zona X’, aseguró que uno de sus músicos, José Socorro, está aislado de todo movimiento por un posible contagio positivo de coronavirus.

“Nos han preguntado sobre el estado de salud de José Socorro. Solo podemos decirles que en estos omentos estamos buscando la forma de hacerle las pruebas necesarias para saber con certeza si está infectado o no”, publicó el grupo musical a través de su cuenta de Facebook.

¿Quiénes son los infectados?

Los 12 jugadores infectados en Santos hasta ahora, son asintomáticos. Aunque se evitó dar los nombres de los futbolistas, las edades sí fueron reveladas: de los 21 a los 34 años.

Hay dos futbolistas de 25 años, otro par de 24 y otros tres de 23, 22 y 21.

Posibles contagios: relación con la edad

Jonathan Orozco 34 Matheus Doria 25

Fernando Gorriarán 25

Eduar Preciado 25

Eryc Castillo 25

Carlos Acevedo 24

Ulises Rivas 24

Félix Torres 23

Bryan Garnica 23

Gerardo Arteaga 21

Adrián Lozano 21

Eduardo Aguirre 21

Futbolistas no respetan confinamiento

Al igual que Jonathan Orozco, el jugador de Chivas, Eduardo “La Chofis” López, fue exhibido por no respetar las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus, y asistir a una fiesta.

El mediocampista fue señalado en redes sociales por haber participado en una fiesta en plena pandemia, la cual se dio a conocer a través de un video que subió su novia, Paulina Rocha el pasado sábado por la noche.

En el video se ve que la hora de grabación fue a las 21:34 horas y se ve a la Chofis sin cubrebocas en un evento que se habría realizado en plena calle.

“La Chofis” se presentó el lunes en las instalaciones de Verde Valle para realizarse las pruebas de covid-19.

