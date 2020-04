La exitosa y tormentosa vida del tenista Andre Agassi por sus 50 años

El extenista estadounidense, Andre Kirk Agassi, cumple 50 años. La carrera de esta leyenda estuvo marcada por el éxito, pero también por el consumo de drogas. Agassi consiguió un Career Grand Slam (ganar cuatro Grand Slam, Australia Open, Roland Garros, Wimbledon y el US Open).

Andre, consiguió ocho Grand Slams durante su carrera, y llegó a ser el número uno de la ATP, pero también tuvo un pasado oscuro, y es que en su autobiografía "Open" detalló que llegó a consumir una droga conocida como "Crystal meth" durante el año de 1997.

De acuerdo con Milenio, en la autobiografía, Agassi señaló:

"Estaba en un momento de mi vida en que no era la vida que quería, un matrimonio en el que no quería estar, estaba deprimido y cuando llega alguien y te ofrece una salida, la tomé... Un error te lleva a más errores".

En ese momento, el tenista estaba casado con la actriz Brooke Shields, y señala que consumía Crystal meth para deshacerse del vacío, además, porque el éxtasis de drogarse le daba una satisfacción innegable.

"Tengo el descaro de preguntarme por qué me siento podrido. Soy un atleta, mi cuerpo debería poder manejar esto".

ATP se entera de la adicción de Andre Kirk

Uno de los momentos más polémicos en la carrera del extenista, fue cuando recibió una llamada por la ATP, que le comunicó que dio positivo en un control de antidopaje. Ante este veredicto, su doctor se pusó en contacto con él para hacerle saber de un proceso donde tenía que mentir y decir que no había consumido drogas, así no sería suspendido.

Andre, envió una carta al organismo, asegurando que era inocente de haber ingerido drogas, y el resultado que daba positivo se debía al haber tomado una bebida de su asistente.

El veredicto se dio en 1998, en donde la ATP lo absolvió de cualquier suspensión por el posible consumo de drogas. Es aquí cuando el jugador empezó a recuperar su condición y volvió a posicionarse en el puesto número 1, esto después de haber estado fuera del top 100.

Agassi y Steffi Graf

En 1999, Andre empezó a salir con una de las mejores tenistas de la historia, Steffi Graf, de nacionalidad alemana, quien ganó 22 Grand Slams; ambos se conocieron por medio de una sesión de práctica en Key Biscane.

Agassi relató cómo fue su primera cita con Steffi:

"Stefanie vuela conmigo a Las Vegas. Hacemos todo lo típico. Apostamos, asistimos a una pelea de box: Oscar de la Hoya vs Félix Trinidad, nuestra primera cita. Al día siguiente una foto de nosotros agarrados de la mano y besándonos abajo del ring. Le digo que ya no hay vuelta atrás; Me mira, afortunadamente sonríe".

