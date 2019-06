La estremecedora revelación de Miguel Layún: "Tuve cáncer"

REDACCIÓN 09/06/2019 02:20 p.m.

Miguel Layún se sinceró en una entrevista y reveló el momento más difícil de su vida: el cáncer.

Tras las fuertes críticas por las ausencias que sufrirá la Selección Mexicana para disputar la Copa Oro, Layún fue el blanco de algunas, sin saber el proceso tan complicado por el que estaba pasando el futbolista mexicano, el cual logró vencer el cáncer, aunque continúa recuperándose de ello.

Miguel Layún contó que fue a realizarse un chequeo general junto a su esposa por tema de salud. Los estudios revelaron "una pequeña sorpresa", en primera instancia, le detectaron un quiste, aunque dos días después le habló el médico, para informarle que temían que no fuera sólo eso, sino un tumor maligno, por lo que le aconsejaron atenderse de inmediato.

"Puedo decir que gracias a Dios tuve cáncer, pero ya está curado, se pudo remover el tumor completo, y aquí entra toda la parte emocional y la más importante. Estamos aquí, pero cuando te dicen que la vida es comprada pensamos que es broma, pero en realidad no es".

Layún mencionó que la noticia lo sacudió y fueron días difíciles, pero ahora toma lo mejor de la situación.

"Son noticias que no esperas y siempre sacuden hasta la base, no es bonito, no puedo engañar a nadie, pero a veces esas sacudidas son las que necesitas, nos damos cuenta de lo que tenemos. Pero siento que me sacudió de manera positiva, y con eso me quiero quedar. Fue un proceso corto, pero complicado el que vivimos mi familia y yo.

"Estoy feliz y más motivado que nunca, quiero disfrutar la vida más que nunca. Gracias a Dios voy a poder hacer lo que más amo, que es jugar futbol. Aprendí a disfrutar cada momento".

