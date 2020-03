La estrategia de Correcaminos para alejar a "Gullit" Peña del alcohol

El mediocampista mexicano, Carlos "El Gullit" Peña ha experimentado problemas de alcoholismo durante su carrera que lo han puesto en grandes problemas con sus equipos. Sin embargo, su nuevo equipo, el Correcaminos de la Universidad de Tamaulipas, tiene una idea para que el jugador de 30 años recupere su nivel.

"El Gullit" llegó al equipo del Ascenso MX, y el presidente del club, Miguel Mansur, habló del problema de Peña, asegurando que se encuentra en buenas condiciones, ya que en parte se debe a los aficionados quienes lo cuidan de no caer en el alcoholismo.

"Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ´El primero que lo vea me habla´. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie me ha hablado! Él está comprometido con el deporte y con la ciudad; está comprometido con su familia y con lo que tenemos que hacer con este equipo", confesó el presidente para ESPN.

De acuerdo a Futbol Total, "El Gullit" suma siete partidos, cinco de titular, con el Correcaminos en este Clausura 2020. Sinn embargo, no ha logrado reencontrarse con el gol.