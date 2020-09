La era digital y las nuevas formas de disfrutar del deporte

A estas alturas resulta obvio que la tecnología no solo se ha convertido en un pilar fundamental del deporte, sino que se han producido avances que han cambiado drásticamente la forma que tenemos de disfrutarlo y practicarlo.

Que la forma en la que disfrutamos del deporte ha cambiado no es ninguna novedad. Durante los últimos años, la digitalización y los avances tecnológicos en general han hecho que disfrutemos de todo, no solo del deporte, de una manera bien diferente a cómo lo hacíamos hace cinco o diez años. Sin embargo, en el deporte vemos algunos avances que no solo marcan la experiencia del espectador, sino que también lo hacen con la de los propios deportistas.

Comenzando por el arbitraje, se han desarrollado diferentes métodos basados en la tecnología que permiten un juego más justo. Las cámaras (el ojo del halcón en el tenis o el VAR, Video Assistant Referee o árbitro asistente de vídeo, en el fútbol) han generado mucha controversia a la hora de implantarse, especialmente en el fútbol, donde tardó más de lo esperado en ser un recurso habitual, pero finalmente se han consagrado como formas de evitar injusticias y valorar el rendimiento de los deportistas o de sus equipos.

La seguridad ha sido otro de los puntos fuertes de las aplicaciones tecnológicas, especialmente en deportes de riesgo, como las disciplinas de motor. Los cascos ergonómicos, que absorben el impacto en Moto GP, o los collarines de Fórmula 1, que evitan las lesiones de cuello y cabeza, provocadas principalmente por la desaceleración que producen los accidentes a gran velocidad, han marcado un antes y un después en lo que tiene que ver con la seguridad de los pilotos.

El big data o análisis de datos es, quizás, una de las aplicaciones tecnológicas que más han cambiado la forma en la que se practica y se disfruta del deporte. Procesar grandes volúmenes de información posibilita una optimización de la toma de decisiones en ámbitos tan dispares como la estrategia mientras está teniendo lugar una competición o la gestión de fichajes y cambios estructurales en la plantilla a medio y largo plazo.

Según diversos expertos, el ojo humano solo es capaz de procesar y retener, aproximadamente, un 30 % de lo que pasa durante el juego, por eso el análisis de datos es tan importante.

Un claro ejemplo de big data son los pronósticos de la liga MX, la primera división de México. A priori se podría pensar que el pronóstico es una simple aproximación de quién va a ganar el partido, pero hay mucho más detrás de estas cifras: análisis pormenorizados del equipo y los jugadores, análisis de la evolución del equipo, lesiones o posibles bajas, sanciones, etc. Los pronósticos encierran mucha más complejidad de la que puede parecer a simple vista.

Otro claro ejemplo de aplicación de este análisis de datos tuvo lugar antes del Mundial de Brasil por parte de la selección alemana. Usaron sensores en los deportistas, y cámaras durante los entrenamientos y los partidos amistosos. Esto proporcionó una información crucial para el entrenador Joachim Löw, quien posteriormente se convirtió en campeón del Mundial.

Por último, aunque quedarían otras muchas aplicaciones por tratar, cabe destacar las implementaciones tecnológicas en el ámbito de la recuperación de los deportistas de élite. La medicina también forma parte de este impulso tecnológico, y la electroestimulación, las cintas antigravedad o las tiendas de hipoxia son ya algo común. Las posibilidades que ofrece el avance tecnológico en este ámbito son prácticamente infinitas y, en la actualidad, están muy focalizadas en la recuperación de lesiones y en la optimización de las condiciones físicas de los deportistas.

En definitiva, un mundo diverso y complejo que, con seguridad, seguirá expandiéndose y aplicándose de forma exhaustiva en el mundo del deporte durante los próximos años.