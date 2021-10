La dura sanción que recibiría El Chucky Lozano por roce con Insigne

Hirving Chucky Lozano no ha tenido la mejor semana con el Napoli, ahora el mexicano podría recibir una dura sanción con el equipo de la Serie A, luego de la actitud que tuvo con su técnico y con el capitán Lorenzo Insigne, tras salir de cambio en el juego ante Torino.

¿Qué hizo El Chucky Lozano?

El Chucky Lozano se fue furioso al vestidor del duelo entre Napoli y Torino, ya que había ingresado al terreno de juego al minuto 59 en lugar de Matteo Politano, pero fue remplazado al 89 por Juan Jesús.

Lozano, no intentó ocultar su enfado, se fue toda la línea lateral y no se detuvo, pese a que el capitán Lorenzo Insigne le pidió que se quedara en la banca y le recriminó por no hacerlo.

Ante esto, la directiva ya habría lanzado su advertencia, y todo dependerá de la actitud del mexicano en las próximas semanas.

La posible sanción a Hirving Lozano

De acuerdo a información revelada por Media Set Sports, la directiva del Napoli ya advirtió al mexicano sobre lo ocurrido, y le pusieron un ultimátum, asegurando que de repetirse una actitud similar, será separado del equipo, tal y como ya sucedió en una ocasión la temporada pasada cuando Gennaro Gattuso era entrenador del cuadro italiano.

El jugador de la selección mexicana fue expulsado la temporada pasada de un entrenamiento por tener una actitud "apática", señaló el entonces estratega. Fue justo tras ese regaño que el nivel de Lozano volvió a ascender, y aunque siguió teniendo algunos choques con Gattuso, fue uno de los jugadores claves del Napoli.

