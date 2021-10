La divertida historia de cómo Slim y Arturo Elías Ayub salvaron a un club español

"No es un equipo chico, es un equipo histórico español, el Real Oviedo, tiene un estadio de 50,000 personas, o sea, no es un equipo chico", dijo Arturo Elías Ayub, uno de los empresarios más importantes de México tras cuestionarlo por sus intereses por el equipo español.

En entrevista con el youtuber conocido como Oso Trava, para su podcast Cracks, el yerno de Carlos Slim le contó la divertida anécdota que lo acercó a Real Oviedo.

"Un sábado temprano, en la mañana, estaba acostado en mi cama, cuando recibí una llamada y al contestar, me dijeron que hablaba Emilio Butagreño, un exfutbolista español", contó el popular empresario.

"Cuando fui presidente de Pumas jugamos contra el Madrid, quien nos invitó a jugar el torneo Santiago Bernabeu, que por cierto le ganamos a los galácticos, fue Emilio Butagreño, entonces yo lo conocí bien ahí, entonces dije, bueno, pues puede ser, digo, que raro después de tantos años, pero puede ser", dijo durante la entrevista el esposo de Johanna Slim.

Ayub continuó narrando que después de un rato se dio cuenta que en realidad no era Butagreño quien le estaba marcando.

Después me pasaron a Hugo Sánchez, y después a Ronaldo, y resultó que era una estación de radio de España con un imitador muy bueno, que imitaba voces, y al final ja, ja, ja, y antes de colgar dijeron: oye, la verdad es que te hablamos porque sabemos cuánto te gusta el fútbol, etc, y hay este equipo en tercera división, Segunda B se llama en España, que se llama el Real Oviedo que es un histórico español, de toda la vida, un equipo que estuvo muchos años en primera división, y que va a desaparecer esta semana si no junta 2 millones de euros

El tiburón de Shark Tank México recordó que su primera reacción numérica fue preguntar cuánta gente vivía en Oviedo, que son 200,000 personas, por lo que dijo que cada uno pusiera 10 euros y con eso juntaban el dinero.

También comentó que les preguntó a los conductores de la estación si su programa se escuchaba mucho, a lo que le pidieron su Twitter, y al poco tiempo le llegaron unos 10,000 tuits en una hora.

Literal, 8,000 nuevos seguidores, menciones SOS Real Oviedo, Salva al Real Oviedo, y yo decía qué es esto, es una locura de afición, y cuando tú tienes una buena afición, no sabes cuánto de gane, si manejas un equipo, total te digo, era un sábado, en la noche me metí con mi Pay Pal, compré 10 acciones de 10 euros, y al día siguiente puse: qué creen ya soy socio, felicidades a todos

En este sentido narró que los lunes, él tiene una cena familiar con el ingeniero Slim, y en la cena contó la anécdota, a lo que Carlos Slim le dijo: "Éntrale". "Le dije: cómo crees, no sé ni donde es Oviedo, y me dice no, no, éntrale, le digo: por, y dice, si es cierto lo que me estás contando una afición así no merece que muera su equipo".

Dijo que después de eso, si accedió a invertir en el equipo, y a los dos o tres años lo subieron de 80 equipos que hay en tercera división, a segunda división.

"Hemos estado ahí ya cuatro años, atorados, este año vamos regular, una rachita mala esta última justo tuve una buena charla con los jugadores, y estoy seguro que vamos a retomar el buen camino, pero ahí andamos, ojalá que algún día podamos subir a primera", concluyó con el tema Elías Ayub.

MJP