La deuda del Tri con Hugo Sánchez; pide la "bolita" para dirigirlo en mundial

Ante un empate a cero y el triunfo 1-0 frente a Honduras, los aficionados de la Selección Mexicana de Futbol comenzaron a pedir la destitución del "Tata" Martino como director técnico del Tri.

Esta situación comenzó a revivir nombres de exdirectores que tuvieron una buena racha con la escuadra, entre ellos el de Miguel, "El Piojo" Herrera y el de Ricardo Ferretti, pero no el de Hugo Sánchez.

El delantero de la Selección aseguró que no existe un plan serio y profesional para lograr que México sea campeón del mundo, sino uno emergente para sacar a flote al equipo en momentos críticos.

"Necesitamos una planificación seria y profesionalmente para saber qué es lo mejor para aspirar a ser campeones del mundo, no solamente para sacar el negocio favorablemente".

Sánchez ha considerado que México le debería confiar una jugada, que "se la deben".

"Quiero que sepan que el futbol mexicano está en deuda con Víctor Manuel Vucetich y conmigo, porque no nos ha dado la oportunidad de estar al frente de la Selección en una Copa del Mundo. El trato ha sido muy malo con él (Vucetich) y conmigo, en cambio Miguel se siente protegido, apoyado y consentido", comentó en ESPN.

Mientras tanto prevé que el panorama con Gerardo Daniel Martino, no es favorable, pues aunque México va al Mundial, no lo hará con la imagen que se esperaba.

HUGO SÁNCHEZ QUIERE IR AL MUNDIAL Y HASTA SIN PAGA

En otra de sus participaciones con el canal de televisión especializado en deportes, dijo que por dirigir a la Selección no cobraría ni un peso.

"Yo por México hago lo que sea, con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al mundial y poder estar bien dirigido".

Reveló que lo que le hace falta a la escuadra es dejar de pensar en el futbol como negocio y empezar a pensarlo como deporte.

Incluso ha compartido con los directivos las tres etapas que hacen falta para que México vaya más allá del cuarto partido.

"Ellos (los directivos) no lo creen porque no creen en lo deportivo, solamente piensan en el negocio y en ganar dinero, no piensan en ganar títulos y así no se pueden conseguir cosas importantes".

