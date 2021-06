La decadencia de Julio César Chávez Jr., más polémicas que éxito en el ring

"Creo que me quedé corto en tirar golpes, lo dejé hacer su pelea, en ocasiones me llevó a las cuerdas, hizo su trabajo, pero pienso que la pelea no la ganó, por mucho un empate. Estuve bien en mi condición, no sentí que dominara la pelea para ganarla. Yo estoy para pelear con quien sea, pelee ocho rounds con él, estoy para cualquiera", destacó el Junior.