La crisis directiva y deportiva de Cruz Azul

La directiva del Cruz Azul se decidió por Robert Dante Silboli para que se haga cargo de la dirección técnica del cuadro cementero tras el cese del portugués Pedro Caixinha y con ello abrió la caja de pandora para generar una crisis más en el club de futbol que ha cosechado un solo título de liga en más de 38 años y agrandado una imagen desgastada a nivel corporativo representado por los hermanos Álvarez Cuevas.

Billy Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, tomaron la decisión final y optaron por el uruguayo Robert Dante Siboldi para sustituir a al portugués Caixinha. Por ello, Ricardo Peláez, -quien consiguió con la Máquina una Copa MX y una Supercopa MX, así como la participación en una final de Liga que perdió ante el América- al sentir que no lo dejaron tomar la decisión de quién sería el nuevo estratega celeste decidió renunciar al cargo de director deportivo, lo que provocó la ira y decepción de la afición celeste en redes sociales.

Siboldi, en charla off the record con el periodista de Fox Fernando Schwartz, en el hotel Royal Pedregal, comentó que no le gustó que la competencia, ESPN, metiera al aire a Ricardo Peláez para que debatiera con Víctor Garcés, lo que derivó en una confrontación entre ambos personajes.

CRÍTICAS DE PERIODISTAS DEPORTIVOS

Paco Villa, periodista escribió en Twitter:

"Peláez, una vez más, hiciste lo correcto. El lunes por la noche (martes ya) me dijeron que Cruz Azul iba por Siboldi y ahí supe que renunciarías. Soy Azul, y siempre querré que gane, pero NO apoyo a esta Directiva. Acá la plática. Por obvias razones, omito la fuente".

Peláez, una vez más, hiciste lo correcto.



El lunes por la noche (martes ya) me dijeron que Cruz Azul iba por Siboldi y ahí supe que renunciarías.



Soy Azul, y siempre querré que gane, pero NO apoyo a esta Directiva.



Acá la plática. Por obvias razones, omito la fuente. pic.twitter.com/wKqqxnZ7HV — Paco Villa (@Paco_Villa_) 6 de septiembre de 2019

David Faitelson, periodista de ESPN, tuiteó:

"Víctor Garcés y Alfredo Álvarez le han "cobrado" a Billy Álvarez el apoyo que ambos le dieron para mantenerse al frente de la cooperativa. Hoy, ellos tienen el control del equipo de futbol. No hay más...".

Víctor Garcés y Alfredo Álvarez le han "cobrado" a Billy Álvarez el apoyo que ambos le dieron para mantenerse al frente de la cooperativa. Hoy, ellos tienen el control del equipo de futbol. No hay más... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) September 6, 2019

Con ello, inicia una nueva crisis institucional en Cruz Azul que le deja como saldo un solo título en 38 años desde que acabó su época de gloria deportiva y un acumulado de 12 finales perdidas entre torneos de liga, Concachampions y Libertadores.

Pumas, Chivas, América en dos ocasiones, Necaxa, Pachuca en dos ocasiones (una de ellas en Concachampions), Boca Juniors (Libertadores) Atlante (Concachampions), Santos y Toluca, sus verdugos.

Peláez fue el sexto Director Deportivo celeste desde el último campeonato del club en el Invierno de 1997. En aquel entonces Guillermo Mendizábal era el encargado.

Después de su último gran logro, en 22 años ha ganado apenas dos títulos de Copa y dos Concachampions y un sinfín de sinsabores.

Gerardo Velázquez de León, editor de Deportes de El Universal, ha criticado que en Cruz Azul la economía del fracaso es un invento exitoso.

"Una directiva que se apropió del equipo que alguna vez perteneció a la Cooperativa Cruz Azul, fichajes que han enriquecido a toda la cúpula, menos a sus aficionados, quienes tienen siempre la misma ilusión. Pasan entrenadores, jugadores, pero no cambian directivos; los Álvarez seguirán ahí, porque —al final— son los dueños y hacen lo que se les pega la gana, siempre jugando con los sentimientos de sus seguidores y, claro, explotándolos para que consuman sus productos. Cruz Azul parece cómodo como está. Da la impresión de que la economía del fracaso le viene bien y, cada que es eliminado, los cambios son muchos, el dinero en transacciones también, y los intermediarios felices", publicó a finales de 2017, en plena época de una de sus tantas crisis de resultados deportivos.

PALMARÉS DEPORTIVO

Sin embargo, existió una época en donde los celestes llegaron a estar en la antesala de la posición más alta del balompié nacional, siendo – a su vez- más grande que el equipo que hoy en día se dice el más Grande, o sea, las Águilas del América.

La historia de Cruz Azul en la Primera División, en principio, fue fantástica, la cual está perpetuada en letras de oro, como el testimonio de uno de los equipos más dominantes de todas las épocas en el balompié de nuestro país, publicó Jorge García en Milenio Afición.

Reseñó que desde su ascenso, en la temporada 1963-64, hasta su séptimo campeonato, en la campaña 1979-80, transcurrieron 16 años, mismos en donde el conjunto celeste se convirtió, ni más ni menos, en el segundo equipo más ganador de México, de tal forma que –en ese lapso de tiempo- La Máquina quedó sólo a un título de igualar lo realizado por el Campeonísimo Chivas.

38 AÑOS Y UN SOLO TÍTULO DE LIGA

Una dinastía y un cuadro de leyenda. Así llegó Cruz Azul para la primera temporada del futbol mexicano de la década de los ochenta; se esperaba que, con la base del equipo de los setenta, los cementeros ganaran –como mínimo- dos títulos más antes de llegar a 1985. Y era muy factible.

Sin embargo, empezaría –muy pronto- la debacle. En la temporada 80-81, los celestes perdieron la oportunidad de realizar otro tricampeonato y de igualar en títulos a Chivas, esto al caer en la Final contra los Pumas. Seis años después, en la 86-87´, La Máquina volvió a ser derrotada en esta instancia, justamente por el Guadalajara, quien sumó su novena estrella. Los azules, de nueva cuenta, la posibilidad de empatar al Rebaño en lo más alto del futbol mexicano.

Te puede interesar "Gracias Cruz Azul", la despedida definitiva de Peláez

Sin embargo, no todo era malo para los cementeros. A pesar de perder dos campeonatos y del auge americanista de los ochenta, Cruz Azul se mantuvo como el segundo equipo más ganador del país hasta los últimos años de esta década. No obstante, fueron las mismas Águilas quienes desplazaron a La Máquina de este sitio en la lista de los cuadros con más títulos del futbol mexicano, luego de que los cremas se impusieran a los celestes en la Final de la campaña 88-89.

Los de la Noria volvieron a caer en otra serie por el campeonato de liga en la temporada 94-95´, ante Necaxa; sin embargo, para el Invierno 97´, y tras 17 años, lograron su octava estrella. Tras ello, ya se conoce la historia, Cruz Azul ha perdido Finales consecutivas, completando 10 en los últimos 38 años.

DISPUTAS LEGALES Y CRISIS FAMILIAR

Entre disputas legales, se encuentra de nueva cuenta la familia de Don Guillermo Álvarez Macías (Q.E.P.D), quien logró que la Cooperativa Cruz Azul y su equipo fueran la envidia de muchos en sus mejores tiempos, sin embargo, tras su partida todo cambió, se fracturó la familia, pues el haber designado como su sucesor al hermano menor, Billy, sobre el mayor, Alfredo, desencadenó una lucha interna de egos y frustraciones que no se han diluido a pesar de los años, publicó Ignacio Suárez, "El fantasma", en el diario deportivo Récord.

Alfredo Álvarez Cuevas, hijo mayor de Guillermo Álvarez Macías, siempre se ha sentido desplazado por su hermano menor Billy, ya que consideraba tener el derecho de suceder a su padre por ser el mayor, por lo que ha buscado en varias ocasiones tomar el mando del equipo, al grado de llegar en la década de los 80, hasta los tribunales peleando posiciones y poder en la Cooperativa.

A finales de los 90, logró manejar un equipo en el Ascenso, así formándose el Cruz Azul Hidalgo, y aunque el proyecto tuvo éxito, sacaron a Alfredo de éste en 2003 y ahí es a donde surgieron nuevos conflictos familiares, pues se decidió la venta del equipo, además de que llegó la muerte de Doña Carmelita, madre de Billy y Alfredo.

Ante la ausencia de sus padres, Alfredo decidió tomar decisiones legales con el fin de tomar el control del club, por lo que demandó judicialmente para tomar el control de la Cooperativa derrocando a su hermano, pero no obtuvo el éxito que buscaba, al contrario, lo alejaron de los equipos del futbol y las relaciones familiares se rompieron por completo.

Mientras, Billy decidió integrar a Robín Álvarez, su único hijo, al equipo, que es de la Cooperativa, ahí Robín, aunque no podía tomar ninguna decisión, era inamovible, intocable y casi invisible, tomando así el control de las Fuerzas Básicas y las escuelas, todo, excepto el primer equipo; ante ese poder, tomó las decisiones de desaparecer las Fuerzas Básicas, equipo en el Ascenso y que se quedara sólo escuelas por cuota, sin importar ello, Billy le "cedió" el control del equipo a su hijo, pero sin nombramiento oficial alguno.

Pero, así como Guillermo Robín, ha cometido errores, también ha tratado de "proteger" la economía del club, ama al equipo y el futbol lo conoce de cerca, pues pocos saben o recuerdan que Robín Álvarez llegó a ser parte del primer equipo del Cruz Azul, pero no logró tener éxito. Hoy, por eso, su primo quiere que no se quede allí, cuando Billy no esté. Así, su primo Alfredo Álvarez Kunding demandó a la Cooperativa, a la cual había solicitado su separación voluntaria como socio, se había acordado durante una asamblea y hasta se le pagaron alrededor de 12 millones de pesos de su capital social y, mensualmente 89 mil, nos informan fuentes al interior de la Cooperativa.

En dicha demanda aparecen puntos medulares, debido a que el demandante ha solicitado al juez la intervención de siete empresas de partes relacionadas de Cruz Azul: Cruz Azul, Cementos y Concretos Nacionales, S.A. de C.V., Azul Concretos y Premezclados, S.A. de C.V., Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul, A.C., Cruz Azul Futbol Club, A.C., Azul Cerámica, S.A. de C.V., y CYCNA de Oriente, S.A. de C.V.

¿CÓMO AFECTAN LOS PROBLEMAS LEGALES EN CRUZ AZUL? #CentralFOX ¿Cuál es la diferencia con la cooperativa? Víctor Garcés aclara lo que está ocurriendo con el juicio. "Tuvimos que romper las cadenas y tomar el edificio" "Le estamos ofreciendo una casa limpia a Siboldi"

¿CÓMO AFECTAN LOS PROBLEMAS LEGALES EN CRUZ AZUL?#CentralFOX ¿Cuál es la diferencia con la cooperativa?



Víctor Garcés aclara lo que está ocurriendo con el juicio.



"Tuvimos que romper las cadenas y tomar el edificio"



"Le estamos ofreciendo una casa limpia a Siboldi" pic.twitter.com/20tb7ePJ1D — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 6, 2019

PLEITO CON COOPERATIVISTAS

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) relacionó los manejos directivos de la cementera con presuntas empresas fantasma y paraísos fiscales. La cooperativa más grande de América Latina y una de las tres cementeras más grandes del país se dijo libre de crisis ante las acusaciones y no se ve "en una tormenta" que cause conflicto interno alguno.

En entrevista con LA SILLA ROTA en marzo de 2019, Jorge Hernández, vocero de Cooperativa Cruz Azul, manifestó que la primera impresión de la empresa ante el reportaje fue de sorpresa, ya que consideró que las imputaciones hechas encuentran soporte en supuestos y no en pruebas.

Hernández, sin embargo, aceptó que la empresa contrató servicios con una de las firmas señaladas en la investigación; se trata de Attar 2715 S.C., a la que pagó en 2016 dos contratos por 2.61 y 5.8 millones de pesos, según los datos publicados por MCCI.

La investigación detalla que Attar, cuyas oficinas están en la ciudad de Puebla, fue señalada por el Instituto Nacional Electoral (INE) de ser parte de un mecanismo de financiamiento irregular durante el pasado proceso electoral. En tanto, en enero de 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) la incluyó en la lista de empresas que presuntamente realizan operaciones simuladas.

¿Reconocen que les contrataron servicios a todas las empresas que menciona a MCCI?

-A la empresa que ellos señalan.

¿A cuál, es que mencionan a varias?

-En específico mencionan a una, que es Attar (...) Attar brindó un servicio a la organización en 2016 y Attar es notificada por la autoridad en el 2019, tres años después a la prestación del servicio, hay otra cosa que es muy importante señalar y considerar, Cruz Azul no es una empresa fiscalizadora, Cruz Azul recibe un servicio con un proveedor, determina a través de sus procesos internos que el proveedor esté al corriente en toda la documentación que tiene que proveer a la organización para poder brindar un servicio y se hace un seguimiento puntual del servicio para el cual fue contratado, ahí termina la responsabilidad de la organización, lo que ese proveedor haga por fuera (...) ya no forma parte de las responsabilidades de la organización, forma parte de las responsabilidades de las diversas autoridades.

El vocero de Cruz Azul remarcó que lo que la empresa admite es "tener una muy amplia diversidad de proveedores (...) los proveedores que la organización ha tenido y tiene a lo largo de los años suma a miles, confiamos en la buena voluntad y en la transparencia de cada uno de ellos, pero la empresa no es la fiscalizadora, en términos de las obligaciones que ellos deban tener hacia las autoridades".

MCCI aseguró contar con copias de 51 facturas emitidas por 15 empresas diferentes por supuestos servicios realizados a la Cooperativa Cruz Azul. Estos documentos muestran que desde enero de 2016 y hasta finales de 2017 salieron, al menos, 191 millones 768 mil pesos de la cooperativa a través de esas empresas.

La empresa les contrató servicios como "consultoría", "relaciones públicas", "procesos administrativos" y "manejo de presupuesto estratégico para planes de desarrollo y crecimiento".

"¿Qué son supuestos servicios? (...) ¿Cómo puede una entidad ajena a la vida interna de la organización determinar si el servicio fue supuesto o fue real?", cuestiona el vocero a MCCI.

Cruz Azul admitió la existencia de las facturas que señala MCCI, pero aseguró que también existieron los servicios contratados y el seguimiento puntual de que se realizaran en tiempo y forma.

"Entonces no hay supuestos, la empresa contrató un servicio que le fue otorgado en tiempo y forma", lanzó.

¿PARAÍSOS FISCALES?

MCCI publicó que los hermanos Álvarez Cuevas, junto con otros directivos de la cooperativa, enviaron millones de pesos a empresas creadas en Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas, territorios que se caracterizan por sus ventajas fiscales, por los pocos requisitos que solicitan para registrar una empresa y porque ofrecen máxima confidencialidad, ya que los nombres de los accionistas y directores no se incluyen en ningún registro público.

Las operaciones de estas empresas se realizaron a espaldas de los dueños del dinero: los cooperativistas de Cruz Azul. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) corroboró con, por lo menos, diez cooperativistas que cuando ellos pidieron cuentas sobre esos recursos, los directivos negaron la existencia de las empresas en las islas del Caribe.

El vocero de Cruz Azul recalcó que esta parte de la investigación es completamente falsa, ya que no se publican dos fechas importantes, que en 2009 se hicieron las supuestas acusaciones de fuga de capital, lo cual hace parecer que este tema sucedió en la actualidad, y que la Secretaría de Hacienda, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera determinaron la nulidad del proceso en el 2012, ya que no existía delito que perseguir.

Aquí cuestionó a MCCI por manejar información sesgada y sin transparencia, así como por qué no se hace mención a estos datos y fechas.

"Dice que entrevistaron hasta 10 cooperativistas, 10 son menos del 1% de la familia cooperativista (...) y además si estás obligado a la transparencia, ¿quiénes son, cuáles son sus nombres? (...) La vida democrática de la organización entiende que hay gente que está a favor o que pueda haber gente que está en contra de determinadas decisiones y eso implica una vida democrática interna, pero eso no implica que se estén llevando a cabo irregularidades", precisó.

EL FUTURO DE "BILLY" ÁLVAREZ Y EL EQUIPO DE FUTBOL

Luego de descartar conflictos internos, el vocero de la cementera aseguró que la salida de Guillermo Álvarez de la presidencia de la cooperativa sólo la puede decidir la asamblea general, que es el órgano rector y es el que pone o quita a sus directivos, esa es la vía democrática de la organización y eso lo ha llevado a la consolidación, imagen y liderazgo.

Sabemos el complicado momento que vive el equipo que forma parte de la empresa, que normalmente está en los medios, en la polémica, y ahora la cementera entra también en una polémica, ¿le llueve sobre mojado a Cruz Azul?

- Yo creo que es parte de la vida cotidiana de las grandes organizaciones, no lo vemos como una tormenta, lo importante es atender los temas, yo creo que en los ámbitos en los que te mueves (...) hay un enorme nivel de calidad y competitividad, yo creo que el compromiso que debes tener como organización y, por ejemplo, en el caso específico del futbol, con tus aficionados, con la gente que te quiere y cree en ti, es de manera consistente buscar las formas para elevar tu nivel de calidad y de compromiso, para ser competitivo, y ahí déjame decirte algo, es cierto que el equipo no ha ganado los últimos años un título, sin embargo es el equipo más consistente de la historia del futbol mexicano, que quiero decir, ningún equipo ha tenido el número de finales y de liguillas que ha tenido Cruz Azul, a eso se le llama consistencia, hay que reconocer evidentemente la calidad de los contrincantes en la cancha de juego, no juegas solo, y hay que dar un esfuerzo para poder cumplirle a nuestra afición y darles ese sueño de un título, y no de una vez sino de manera reiterada, pero la organización se ha esforzado siempre por dar resultados y tenemos un compromiso real con la afición y vamos a cumplir con ese compromiso.

Con todo ello, el equipo Cruz Azul ha tenido que sortear sus propias dificultades para mantener una marca vigente ante la afición mexicana, sus patrocinios y el sector del deporte y el futbol de nuestro país.

EXPLOTA SU MÁXIMA FIGURA

Carlos Hermosillo advirtió que si la directiva aceptaba la renuncia de Ricardo Peláez, como finalmente ocurrió, le dejaría de ir al equipo de sus amores.

Uno nunca debe bajarse del barco, pero uno tiene derecho a decir me retiro y decir que no estoy de acuerdo. Yo siempre he estado en las buenas y en las malas. Si se va Peláez, ni lo dudo. Ahora sí bye

"CRUZ AZUL ME DA ASCO Y VERGÜENZA"

En la misma entrevista concedida a ESPN, el "Grandote de Cerro Azul" afirmó que la actual situación es vergonzosa, ya que, en su percepción, los actuales directivos están terminando con la grandeza de la institución.

Me da vergüenza, asco y me duele mucho porque yo nací en Cruz Azul y crecí con Marín, el ´Kalimán´, y hay cosas que no entiendo. Me da rabia que a la institución en la que estuve desde chavo, ahora la vea llena de problemas. El futbol es pasión, pero es diversión y hay que disfrutarlo. Deberías de decir que juega bien, aunque pierda

CRÍTICOS DEL PRESENTE

Roberto Gómez Junco: "Sigue el pobre Cruz Azul dando tumbos y topándose con cemento. De Ricardo Peláez y lo que idealmente debería ser, a Víctor Garcés y lo que vergonzosamente es y seguirá siendo".

Sigue el pobre Cruz Azul dando tumbos y topándose con cemento. De Ricardo Peláez y lo que idealmente debería ser, a Víctor Garcés y lo que vergonzosamente es y seguirá siendo. — Roberto Gómez Junco (@rgomezjunco) September 6, 2019

José Ramón Fernández: "Cruz Azul secuestrado por directivos que nunca aparecen, por promotores y por los mismos intereses turbios de siempre. Se fue Ricardo Peláez; pero a quien pongan en su lugar será un títere. Un caos, un desastre la Máquina. Llega un asustado Siboldi a la dirección técnica".

Cruz Azul secuestrado por directivos que nunca aparecen, por promotores y por los mismos intereses turbios de siempre. Se fue Ricardo Peláez; pero a quien pongan en su lugar será un títere. Un caos, un desastre la Máquina. Llega un asustado Siboldi a la dirección técnica. — José Ramón Fernández (@joserra_espn) September 6, 2019

El periodista Rubén Rodríguez tuiteó:

"CRUZ AZUL es una auténtica porquería. Lucha de poderes. Y lo que se viene... los Álvarez en pugna ?? A Peláez no lo ofrecieron una sola disculpa. No lograron darle la autonomía que pidió. Y por eso, se hace a un lado. El EGO venció a dueños y directivos".

CRUZ AZUL es una auténtica porquería.

Lucha de poderes. Y lo que se viene... los Alvárez en pugna ??



A Pelaez no lo ofrecieron una sola disculpa. No lograron darle la autonomía que pidió. Y por eso, se hace a un lado.



El EGO venció a dueños y directivos. — ??Rubén Rodríguez (@ruubenrod) September 6, 2019





MJP