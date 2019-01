La conmovedora historia detrás de la gimnasta que obtuvo un 10 perfecto con una rutina de Michael Jackson

Fue un minuto y medio de piruetas, movimientos de baile y saltos por los aires absolutamente precisos y sin fallas. Con una sonrisa en la cara de comienzo a fin. Inspirada en la música de Michael Jackson y grandes éxitos de los años 80, la gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi logró el puntaje perfecto en el ejercicio de suelo, al combinar una habilidad atlética extraordinaria y una gracia natural que la volvió a convertir en una sensación en internet.

La actuación de Ohashi le dio el triunfo a la Universidad de California (UCLA) en el desafío de gimnasia universitario que se llevó a cabo durante el fin de semana en el estado de Florida.

GOMAD, la eficiente pero polémica dieta que preocupa al mundo del fisicoculturismo

A ?? isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. ?? pic.twitter.com/pqUzl7AlUA