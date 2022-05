La condición del bicampeón Julio Furch para jugar con la Selección Mexicana

"No, todavía no (soy elegible a la selección mexicana). El proceso se ha tardado muchísimo, la pandemia me ha complicado muchísimo el tema de poder hacer el papeleo, pero aprovecho este momento para que la gente del Atlas me eche una mano. Yo trataré de seguir haciendo bien las cosas en el terreno de juego, sé que es muy difícil poder jugar en una selección", aseguró para Marca Claro durante las celebraciones.