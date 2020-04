"La Chofis" deja las puertas abiertas para salir de Chivas

El jugador de Chivas, Javier Eduardo "La Chofis" López, dejó en duda su posible continuidad con el equipo tapatío.

En una entrevista con W Deportes, "La Chofis" señaló que se encuentra preparándose para el regreso, pero cuando lo haga, va a generar polémica:

"Mi meta a corto plazo, prepararme para el regreso. Pronto se van a dar cuenta de algo que va a causar polémica...

"A corto plazo, prepararme para el regreso, hoy cumplimos 37 entrenamientos, no hemos parado. Somos los únicos que hemos entrenando siempre. Entrenamos martes y jueves doble"

Al decir estas palabras, López fue cuestionado sobre una posible salida del Rebaño: "No puedo. Es algo que a algunos no les va a gustar, otros van a ser muy felices. Es sobre eso, pero no puedo decir más".