Koeman inicia la reestructuración del Barcelona sin Suárez y Vidal

Luis Suárez no estaría más en el Barcelona para la era de Koeman. (FOTO EFE)

Tras el fracaso en la Champions League, los cambios en el Barcelona continúan. Con la llegada de Ronald Koeman inició una reestructuración del club en la cual aseguran, no entran jugadores como Luis Suárez, Arturo Vidal, Rakitic y Umtiti, según medios catalanes.

De acuerdo con el medio catalán Rac1, el nuevo estratega blaugrana habría tenido ya una conversación telefónica con el delantero uruguayo Luis Suárez, para informarle que el equipo no cuenta con él la próxima temporada.

Pese haber manifestado su intención de mantenerse en el club, los dirigentes blaugranas y representantes de Suárez, se reunirían este lunes para acordar la salida del uruguayo en rescisión de contrato, liberando a uno de los mejores "9" de la actualidad a coste cero.

"Me gustaría quedarme en el Barcelona, siempre y cuando se quiera contar conmigo. Tengo ganas de aportar. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me motiva mucho. No tendría problema en ser suplente la próxima temporada", dijo Suárez al Diario El País el fin de semana pasado.

Vidal, Rakitic y Umtiti tampoco entrarían en planes

El Barcelona anunció que habría cambios profundos en el vestuario, y además de Luis Suárez, Arturo Vidal tampoco estaría en los planes de Ronald Koeman. Los jugadores habrían recibico ofertas y podrían ser moneda de cambios en diferentes operaciones.

Hay otros que se unen a la lista de no ser opción del Barcelona, como lo son Rakitic, Umtiti o Junior Firpo, asegura el diario español Marca.

Otros jugadores todavía estarían a la espera porque su futuro es incierto, como son los casos de Sergio Busquets, Sergi Roberto o Gerard Piqué.