Kingsley Coman, el canterano del PSG que le dio el título al Bayern

La final de la UEFA Champions League nos dejó sorprendidos debido a que fue un encuentro con tan solo un gol, pero este tanto que fue anotado por Kingsley Junior Coman será recordado por cumplir con la famosa ´Ley del Ex´.

El futbolista es originario de Paris y comenzó su carrera en el Paris Saint-Germain. El 4 de febrero de 2013, debutó contra el Sochaux en la escuadra parisina, pese a que en este partido fueron derrotados, fue el jugador más joven en debutar con la playera del PSG, ya que tan solo tenía 16 años, 8 meses y 4 días.

?????? ?????? ????????? Coman was born in Paris, joining the club's academy in 2004...#UCL pic.twitter.com/JNCmV3oLkj — #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020

Kingsley ingresó a la cantera del Paris con tan solo 10 años, luego de su debut, no encontró continuidad ni confianza con el equipo y fue traspasado a la Juventus aunque no jugó demasiado. Luego de un año en el que tan solo disputó 22 encuentros, fue cedido al Bayern Múnich en el mercado de invierno de la temporada 2015-16. En Alemania suma 159 encuentros y 33 goles.

En 2017, los actuales campeones de la Champions League consiguieron su carta completa pagando 21 millones de euros. Esto benefició la estrategia de compra del Bayern, pues desde que el PSG se quedó a manos de Qatar, la cantera no es opción para surtir al equipo.

Coman se convirtió en el quinto jugador galo que marca en una final de la Champions League, en esta lista se encuentra Karim Benzema, Zinedine Zidane, Marcel Desailly y Basile Boli.

(por: Mariana Aguilar)