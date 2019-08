Kevin Berlín el clavadista "flojo" que conquistó el oro y plaza olímpica en Panamericanos

Los deportistas exitosos casi siempre se caracterizan por decir que la clave de sus triunfos es el esfuerzo y dedicación, algo con lo que no está de acuerdo el clavadista mexicano Kevin Berlín, quien asegura que los "flojos" como él pueden conquistar una medalla de oro como lo hizo en la final de plataforma 10 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"La verdad yo no soñaba con estar en Tokio por cosas que han estado diciendo de que si no puedes; lo logras con suerte, que eres muy flojo y la verdad yo no sé qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo... Sí soy flojo, me tienen que estar diciendo qué tengo que hacer", aseguró tras quedarse con el oro.

Kevin Berlín conquistó la presea dorada número 21 para México. El atleta es oriundo de Veracruz quien desde 2017 ha destacado en torneos regionales.

"Soy de esos que te dicen ´haz cinco´, yo le respondo ´hago tres, pero las hago bien´, soy de esas personas que deben insistirle", confesó el clavadista mexicano.

Cabe destacar que Berlín también se colgó el oro junto a Iván García en la plataforma sincronizada en Lima 2019.

