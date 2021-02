Kansas City Chiefs al Super Bowl LIV tras derrotar a Titans en la final de la AFC

Después de 49 años, Kansas City Chiefs es el primer invitado al Super Bowl LIV luego de vencer a los Tennessee Titans por el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL.

El Arrowhead Stadium fue el escenario donde el equipo liderado por Patrick Mahomes se llevó la victoria 35-24, luego de venir de abajo en el segundo cuarto.

Chief espera a su rival para el próximo 2 de febrero en Miami que saldrá del duelo entre San Franciscoy Green Bay de la Conferencia Nacional.

Revive el partido Titans vs Chiefs EN VIVO

¡Kansas City al Super Bowl LIV! Chiefs derrotó a Titans Tennessee 24-35 y se coronan en la Conferencia Americana para regresar al Super Bowl después de 49 años

4Q ¡TOUCHDOWN TITANS! Tannehill pase a Firkser de 22 yardas. Titans 24-35 Chiefs

.@RyanTannehill1 lofts to Firkser for the 22-yard TD!@Titans pull within 11 with 4:18 remaining. #NFLPlayoffs #Titans



4Q ¡TOUCHDOWN Chiefs! Mahomes hace pase de 60 yardas a Watkins para anotación

SHOWTIME. BIG TIME.@PatrickMahomes to @SammyWatkins for the 60-yard TOUCHDOWN. #NFLPlayoffs #ChiefsKingdom



4Q ¡TOUCHDOWN Chiefs! Williams pone la anotación y Kansas City se aleja en el marcador. Titans 17- 28 Chiefs

Damien Williams gets to the edge for the touchdown!@Chiefs lead 28-17 in the fourth quarter. #ChiefsKingdom #NFLPlayoffs



3Q Las defensivas comienzan de buena forma la segunda mitad; Tennesse Tiene el balón

2Q ¡TOUCHDOWN! Mahomes se quita las tackleadas y llega a la zona de anotación. ¡Kansas City ya se fue arriba en el marcador antes del medio tiempo! Titans 17-21 Chiefs THAT. WAS. INCREDIBLE.



Championship moment for @PatrickMahomes. #NFLPlayoffs #ChiefsKingdom



¡PAUSA DE LOS DOS MINUTOS! Titanes fue detenido y vendrá apenas la primera patada

¡TOUCHDOWN Chiefs! Mahomes lanza un pase profundo para Hill y el extra es bueno. Titans 17-14 Chiefs This @PatrickMahomes throw ??@Cheetah catches his second TD of the game! #ChiefsKingdom #NFLPlayoffs



2Q ¡TOUCHDOWN TITANS! Tannehill conecta con Kelly y Tennessee se va arriba en el marcador. Titans 17-7 Chiefs

WHAT A CALL.



Big Man TD. @DennisKelly67. @Titans up 10. #Titans #NFLPlayoffs



¡Arranca el segundo cuarto de la Final de la Conferencia Americana! Titans 10-7 Chief

¡TOUCHDOWN Chiefs! Mahomes lanzó hasta Hill para ocho yardas y el extra fue bueno

.@Cheetah speed ??



The @Chiefs are on the board! #ChiefsKingdom #NFLPlayoffs



¡Primera jugada grande de Kansas City! Mahomes conectó con Hill y los Chiefs ya están en territorio contrario

.@PatrickMahomes delivers a strike on the move ?? #NFLPlayoffs #ChiefsKingdom



1Q ¡TOUCHDOWN Titans! Henry pone en ventaja a Tennessee. Titans 10-0 Chiefs

Tras tres oportunidades, los Titans tuvieron que conformarse con un goal de campo. Joseph realizó una buena patada de 30 yardas

The @Titans take the lead with 11:29 in the first quarter. #NFLPlayoffs



¡Arranca el partido entre Titans y Chiefs por el pase al Super Bowl LIV y el campeonato de la AFC!

Así salta al campo Chiefs

LET'S GOOOOOOOO pic.twitter.com/N7NdbOq0M1 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 19, 2020

Titans listos para saltar al campo del Arrowhead Stadium

Ain't done yet. Let's do this together! ??? #TENvsKC pic.twitter.com/DME1FsHdlh — Tennessee Titans (@Titans) January 19, 2020

(Daniela Muñoz)