¡Justo en la infancia! Undertaker regresó del retiro para vencer a Jonh Cena en 3 minutos

La gran sorpresa de la noche fue la que dio The Undertaker al regresar del retiro en WrestleMania 33 para arrasar con Jonh Cena. Hasta el último minuto, la WWE jugó al misterio, pero finalmente el luchador estadounidense aceptó el reto de John Cena y acabó por conquistar a los espectadores en una pelea que no estaba programada.

The match you thought you would NEVER see...is LIVE on @WWENetwork, and The #Undertaker just went OLD SCHOOL on @JohnCena! #WrestleMania pic.twitter.com/DBII59qVS7 — WWE Network (@WWENetwork) 9 de abril de 2018

Tras las míticas campanas, apareció sobre el ring la gabardina y el sombrero que había dejado The Undertaker en la edición pasada como señal de despedida, después estas desaparecieron y el Hombre Muerto se encontró en el escenario para contestar el reto lanzado hace un par de semanas.

Taker demostró que aún tiene con qué luchar, incluso realizó el Old School, el cual no había hecho en mucho tiempo. Cuando Cena intentó reaccionar con su famoso ‘You Can’t See Me’, Taker lo hizo retrocedes.

The Undertaker atrapó a Cena con un Tombstone Piledriver y se llevó la victoria, ante la ovación de miles de aficionados que ovacionaron los pocos minutos del Enterrador en WrestleMania 34.

¡PURA HISTORIA EN NUEVA ORLEANS!#WWExFOX The Undertaker respondió el llamado de John Cena y lo derrotó con contundencia, en el escenario más grande de todos: ¡WrestleMania 34! pic.twitter.com/xxiuByYe66 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 9 de abril de 2018

