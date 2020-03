Jürgen Damm responde al presidente de Tigres

Miguel Ángel Garza, presidente del Tigres, habló sobre la situación de Jürgen Damm, señalando que el jugador mexicano "Se bajó del barco y pues que- Dios lo bendiga".

De acuerdo con ESPN, Damm expusó que renovará con Tigres, contrato que vence el próximo mes de junio. Ante esto, Garza expresó:

"Al momento en que él expresa un opinión que va en contra de los objetivos de la institución, ahí creo que se bajó del barco".

Las palabras del presidente de Tigres, provocaron que Damm respondiera:

"Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la Situación. Sigo en el

En días pasados, el jugador mexicano, habló en conferencia de prensa sobre su decisión de no renovar el contrato con los felino, esto por la poca actividad que ha tenido en la cancha.

Con información de ESPN, Jürgen Damm tiene la vista en la MLS, y se encuentra en negociaciones con el Atlanta United.

(Diego Gómez García)