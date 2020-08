Julio "La Momia" Gómez tendrá oportunidad en la LBM

"Tuve una discusión después del mundial con Marco Garcés y Andrés Fassi por contrato, no firmé y desde ahí me los puse en contra. En ese entonces existía el pacto de caballeros" (Foto: CUARTOSCURO)

Julio ´La Momia´ Gómez fue figura en el Mundial Sub-17 en 2011, pues luego de su gol de chilena ante Alemania en la semifinal que colocó a México en la final, se perdió en el camino del futbol.

´La Momia´ fue el apodo que se le brindó en dicha competencia, pues en aquel encuentro ante los teutones le colocaron un vendaje en la cabeza a causa de un choque.

Entre otras cosas, Julio tuvo problemas con el Club Pachuca, quienes eran dueños de sus derechos federativos en ese momento. En una entrevista para As México habló del mal trato que recibió por parte de los tuzos en ese momento. Aclaró que Andrés Fassi y Marco Garcés acabaron con su comprometedora carrera futbolística por ofrecerle un sueldo muy bajo y sometiéndolo a pacto de caballeros.

Te puede interesar Jonathan Espiricueta jugará en la Liga de Balompié Mexicano

"Tuve una discusión después del mundial con Marco Garcés y Andrés Fassi por contrato, no firmé y desde ahí me los puse en contra. Me mandaban a préstamo a varios equipos y cuando se me acababa el préstamo regresaba y me decían que no entraba en planes. En ese entonces existía el pacto de caballeros."

Asimismo, confesó que el pacto de caballeros afectó muchas carreras de esa generación sub-17. En cuanto al mal pago que se le propuso en Pachuca, mencionó que argumentaron que fue por su minoría de edad.

"En ese tiempo tenía 16 años y un sueldo de 5 mil pesos al mes y llegando al mundial me quería firmar por cuatro años más pero por 10 mil al mes y no quisieron aumentar argumentando que era formativo y que ya habían gastado mucho en mi" dijo. Luego confesó que lo mandaban a préstamo porque necesitaba apoyar a su familia económicamente y asegura que con esa razón "se echó la soga al cuello con Marco Garcés, siempre me trató mal".

Julio acepta los errores que cometió debido a su indisciplina luego del Mundial, pero asegura que no se considera jugador rebelde y que en los equipos donde ha estado, siempre ha dado lo mejor de si.

El último equipo de ´La Momia´ fueron los extintos Loros de Colima, pero será ahora el San José F.C. quien le de la oportunidad de para rehacerse de su carrera en la Liga de Balompié Mexicano. (LMB)

"Hay un director técnico que nos respalda muy bien, aparte es un muy buen amigo mío. Llevaba parado seis meses sin jugar y quiero que la gente me vuelva a ver" confesó.

En San José se reencontrará con Raúl ´Potro´ Gutiérrez, quien fue su timonel en aquella selección sub 17 campeona del mundo. Julio comentó "siempre estábamos en contacto, no habíamos tenido la posibilidad de volver a estar juntos y, en lo personal, estoy muy agradecido con él".